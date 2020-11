System Boil and Brew gwarantuje doskonały smak i aromat

Ekspres do kawy firmy Philips jest wyposażony w wyjątkowy system Boil and Brew. Najpierw woda jest gotowana, a następnie przepływa przez mieloną kawę. Dzięki wysokiej temperaturze parzenia dochodzącej do ok. 93°C ten ekspres umożliwia uzyskanie najbogatszego smaku i wspaniałego aromatu filtrowanej kawy.