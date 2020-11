Funkcja automatycznego wyłączania po 30 min zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię

Ekspres automatycznie wyłącza się po 30 minutach od zaparzenia kawy w celu oszczędzenia energii i zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej i dotyczy wszystkich ekspresów do kawy na obszarze państw UE. Jeśli kawa ma pozostać gorąca przez dłuższy czas, należy skorzystać z dostępnego w ofercie firmy Philips ekspresu do kawy z dzbankiem termicznym.