Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu

System parzenia, wynalazek firmy Saeco, to serce naszych ekspresów do kawy, które zapewnia ich automatyczne działanie. W zależności od modelu blok zaparzający jest łatwo dostępny z przodu lub z boku urządzenia. W celu zapewnienia maksymalnej higieny można go bez problemu wyjąć i łatwo wyczyścić, opłukując pod bieżącą wodą.