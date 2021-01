Doskonała pianka dzięki zintegrowanemu pojemnikowi na mleko

Ciesz się napojami mlecznymi przygotowanymi w automatyczny sposób dzięki pojemnikowi na mleko z funkcją automatycznego czyszczenia. Wystarczy wlać mleko do pojemnika, podłączyć pojemnik do ekspresu i wybrać rodzaj kawy. Niezależnie od tego, czy wybierzesz latte macchiato, cappuccino lub café latte, każdy napój będzie gotowy w kilka sekund. Pojemnik ekspresu do kawy Saeco jest wyposażony w wygodną funkcję automatycznego czyszczenia, co oznacza, że dwa automatyczne cykle płukania parą czyszczą rurki pojemnika po każdym użyciu, gwarantując świeży smak mleka za każdym razem.