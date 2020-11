Filtr AquaClean pozwala zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania

AquaClean to nasz opatentowany filtr zaprojektowany z myślą o poprawie jakości kawy poprzez oczyszczanie wody. Zapobiega on również gromadzeniu się kamienia w obiegu wody ekspresu do kawy — w przypadku regularnych wymian filtra można zaparzyć do 5000* filiżanek kawy bez odkamieniania.