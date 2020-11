Funkcja wstępnego czyszczenia pozwala wycisnąć ostatnie krople soku

Funkcja wstępnego czyszczenia to specjalny program, dzięki któremu sok wyciskany jest do ostatniej kropli, a jednocześnie czyszczone jest wnętrze produktu. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie owoców i warzyw oraz zapobiega marnowaniu soku podczas czyszczenia.