Łatwa praca

z twardymi składnikami Innergizer łatwo poradzi sobie z orzechami, korzeniami, nasionami i lodem.

Moc 2000 W

45 000 obr./min

Uwolnij 97% wartości odżywczych z komórek warzyw i owoców, ułatwiając ich wchłonięcie*

* Test przeprowadzony w niezależnym laboratorium w maju 2016 roku przy użyciu gruszek, truskawek, buraków i pomidorów.

Usłysz różnicę

Przeciągnij, aby obrócić

Szybkie

mycie

Koktajl

Rozgniataj i miel orzechy na kremowe, naturalne masła orzechowe.

Zamrożone

Zmieniaj mrożone owoce w kremowe desery.

Zupa

Miksuj aksamitne domowe zupy — na zimno lub na gorąco.

Orzechy

Lód

Krusz lód do ulubionych letnich drinków.

Avance Collection

Wydajny blender Innergizer

Mixer

HR3868/00

* Wyjątkowy system uwalniania składników odżywczych

* Cyfrowy ekran i 5 wstępnie zaprogramowanych trybów

*Nietłukący się tritanowy dzbanek o pojemności 2,2 l

* Oprócz korpusu wszystkie elementy można myć w zmywarce

*Silnik o mocy 2000 W, 45 000 obr./min

* 2 lata gwarancji

Wyjątkowe funkcje

Kontynuuj przewijanie

Łatwo miel i siekaj

Uwolnij 97% składników

Kopuła wyciszająca

Szybkie mycie

5 wstępnie zaprogramowanych trybów

Kolekcja Avance | Wydajny blender Innergizer

* Wyjątkowy system uwalniania składników odżywczych

* Cyfrowy ekran i 5 wstępnie zaprogramowanych trybów

* 2.2L Unbreakable Tritan jar

* Oprócz korpusu wszystkie elementy można myć w zmywarce

Silnik o mocy 2000 W, 45 000 obr./min
2 lata gwarancji

Widok 180 °

