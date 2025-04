Technologia SenseIQ, monitoruje technikę szczotkowania i daje indywidualne wskazówki

To pierwsza szczoteczka Philips Sonicare, która wyczuwa Twój sposób mycia zębów i dopasowuje intensywność czyszczenia do Twoich potrzeb!* ​Jest to możliwe dzięki inteligentnej technologii SenseIQ, która do 100x na sekundę monitoruje 5 parametrów techniki szczotkowania: ruch, siłę nacisku, stopień pokrycia, czas, częstotliwość.