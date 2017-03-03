Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Doskonałe golenie
Philips SensoTouch 3D RQ1295CC, nasza najbardziej zaawansowana golarka, zapewnia doskonałe golenie. System GyroFlex 3D dopasowuje się do kształtów twarzy i goli cały zarost w kilku ruchach dzięki głowicom UltraTrack.
Głowice UltraTrack i system GyroFlex 3D
60 min działania po 1 godz. ładowania
System Jet Clean
System Jet Clean+ czyści i smaruje ostrza oraz ładuje akumulator po każdym użyciu. System oferuje 3 ustawienia czyszczenia: automatyczne (do normalnego użytkowania), ekonomiczne (zużywające o 40% mniej energii) oraz intensywne (zapewniające jeszcze dokładniejsze czyszczenie).
Zastosowane w golarce głowice GyroFlex 3D dopasowują się dokładnie do kształtu twarzy, a także zapewniają mniejszy nacisk i mniej podrażnień.
Dokładne golenie przy minimalnym podrażnieniu skóry. Głowica goląca wyposażona jest w 3 specjalne pierścienie golące: otwory do normalnych włosów, kanaliki do długich lub przylegających włosów i dziurki do najkrótszego zarostu.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Przejdź do części zamiennych i akcesoriów
4.7
z 5
19
Opinie
88%
poleca ten produkt
Mariusz42
03/03/2017
Polska
Rewelacyjna maszynka : )
Zdecydowanie lepsza od najwyższego modelu Brauna jaki miałem wcześniej !!! Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Robert242apple
20/05/2015
Polska
Maszynka jest bardzo dobrej jakości!
Spelnia moje oczekiwania w 100% dokładnie goli na gładko. Jest bardzo cicha, i ten czar dotyku zniewala od pierwszego razu :-)
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
andrewtusi
03/05/2015
Polska
Jest najlepsza
Używałem do tej pory kilka firmowych maszynek elektrycznych innych producentów ale tą naprawdę jest fajnie się golić i moim zdaniem ta goli najdokładniej i najprzyjemniej. Gdyby może była trochę tańsza.....
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver