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Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt Classic +

SCF680/17

5

| (22) Opinie | 100% poleca ten produkt

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Od 30 lat mamy obdarzają zaufaniem naszą butelkę Classic + — wiele z nich nadal najchętniej wybiera właśnie tę butelkę. Ułatwia ona karmienie i sprawia, że staje się ono przyjemniejsze. Powoduje również rzadsze występowanie kolki i poczucia dyskomfortu, co zostało potwierdzone klinicznie*.

Poznaj wszystkie korzyści

Zaufanie od 30 lat

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 1 butelka

  • 125 ml

  • ze smoczkiem dla niemowląt

  • 0m+

Łatwe przysysanie dzięki wyjątkowemu zaworkowi

Wyjątkowy zaworek zgina się, dostosowując się do rytmu ssania dziecka. Mleko przepływa tak szybko, jak chce tego dziecko, co pozwala ograniczyć przejadanie się, odbijanie i ulewanie mleka oraz powstawanie gazów.

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**

Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Dzięki wyjątkowemu kształtowi butelkę do karmienia można łatwo chwycić i skierować w dowolną stronę, co zapewnia maksymalną wygodę nawet malutkim rączkom dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

22

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

16/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.