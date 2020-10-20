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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SCF680/17
Produkcja zakończona
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Dlaczego nasadka butelki antykolkowej Avent ma otwory?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Z jakiego materiału zostały wykonane butelki Avent?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
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