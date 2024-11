Ustaw Wake-up Timer, aby urządzenie budziło się razem z Tobą

Masz pewność, że kawa będzie gotowa do zaparzenia, gdy tylko wstaniesz z łóżka. Wake-up Timer umożliwia skonfigurowanie do 8 ustawień, które automatycznie włączają ekspres by dostosować go do Twojej codziennej rutyny.