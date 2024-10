Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek szkód pośrednich czy wynikowych, w tym, lecz nie wyłącznie utraty danych lub zysków. Gwarancja może być zastosowana z pewnymi wyjątkami.​

Philips nie gwarantuje nieprzerwanego i pozbawionego błędów działania produktów, w tym między innymi interoperacyjności ze wszystkimi aktualnymi i / lub przyszłymi wersjami oprogramowania lub elementami konstrukcyjnymi. Gwarancja nie obowiązuje:

• jeśli dowód zakupu został zmieniony lub stał się nieczytelny;

• jeśli numer modelu lub numer seryjny na produkcie został zmieniony, usunięty lub stał się nieczytelny;

• jeśli produkt został zakupiony jako wadliwy/uszkodzony

• jeśli naprawy lub modyfikacje produktu zostały wykonane przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;

• jeśli wada jest wynikiem nadmiernego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;

• jeśli wada jest spowodowana nadużyciem produktu;

• jeśli wada jest spowodowana warunkami środowiskowymi niezgodnymi z intrukcją obsługi;

• Jeśli usterka spowodowana jest podłączeniem urządzeń peryferyjnych, dodatkowego sprzętu lub akcesoriów (w tym oprogramowania) innych niż zalecane w instrukcji obsługi;

• jeśli urządzenie zostało uszkodzone, w tym między innymi przez zwierzęta, uderzenie pioruna, nieprawidłowe napięcie, pożar, klęskę żywiołową, transport lub wodę (chyba że instrukcja obsługi wyraźnie stwierdza, że produkt może być wypłukany);

• jeśli wada jest wynikiem normalnego zużycia lub wymaga regularnej wymiany zużywalnych części (np. wkładów filtracyjnych, końcówek do czyszczenia czy elementów tnących).​

• jeśli produkt nie działa prawidłowo, ponieważ nie został pierwotnie zaprojektowany, wyprodukowany lub zatwierdzony do użytku w kraju, w którym jest używany, co może mieć miejsce w przypadku importu produktu;

• jeśli produkt nie działa prawidłowo z powodu problemów z dostępem lub połączeniem z dostawcami usług, takich jak przerwy w sieciach (telewizja kablowa, satelita, internet), awarie linii abonenckiej, awarie sieci lokalnej (okablowanie, serwer, linia użytkownika) oraz awarie w sieci transmisyjnej (zakłócenia, szyfrowanie lub słaba jakość sieci);

• jeśli produkt jest wadliwy z powodu zużycia jego cześci, które ze względu na swój charakter podlegają eksploatacji