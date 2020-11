Zabijaj bakterie za pomocą stacji dezynfekującej UV do główek szczoteczki sonicznej

Dbaj o to, aby główka szczoteczki była naprawdę czysta z technologią dezynfekowania UV firmy Philips. Stacja dezynfekująca UV dołączona do szczoteczki sonicznej FlexCare Platinum, została specjalnie opracowana, aby pomagać w zabijaniu bakterii znajdujących się na główce szczoteczki. Stacja rozprowadza światło wokół całego czubka główki szczoteczki, co pomaga zabić do 99% bakterii.