Zalecamy pozostawienie urządzenia Airfryer do ostygnięcia przed odstawieniem go do przechowywania. Proces stygnięcia można przyspieszyć, wyjmując patelnię z urządzenia po użyciu. Po wyjęciu patelni urządzenie stygnie od 30 do 45 minut.

Patelnię można schłodzić, wlewając do niej zimnej wody z kranu.