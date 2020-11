Aksamitna pianka za jednym dotknięciem dzięki automatycznemu spieniaczowi do mleka

Przygotowanie aksamitnego cappuccino jest proste dzięki automatycznemu spieniaczowi do mleka. Spieniacz do mleka, który bariści nazywają również „cappuccinatore”, pobiera mleko bezpośrednio z kartonu lub dzbanka, automatycznie je spienia i nalewa prosto do filiżanki, co gwarantuje płynny przepływ mleka bez rozpryskiwania.