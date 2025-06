Technologia SenseIQ dopasuje się do Twoich potrzeb

Sonicare Prestige 9900 z technologią SenseIQ to najbardziej zaawansowana elektryczna szczoteczka soniczna do zębów w portfolio Philips Sonicare. Jest wyposażona w inteligentną technologię soniczną, która do 100x na sekundę monitoruje technikę szczotkowania, dostosowując się do Ciebie.