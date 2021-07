Korzystaj z programu Skype™ w telewizorze

Dziel się swoimi doświadczeniami z osobami, które są dla Ciebie ważne, bez względu na to, gdzie się znajdują. Dzięki programowi Skype™ w telewizorze możesz bezpłatnie wykonywać połączenia głosowe i wideo. Wystarczy podłączyć tę wysokiej jakości kamerę do telewizora LED Smart firmy Philips podłączonego do Internetu i już można dzwonić. Zobacz wszystkie korzyści