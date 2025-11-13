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Produkcja zakończona
Ruch wymasowujący Natural Motion
Uniwersalna nakładka dostosowująca się do kształtu i rozmiaru piersi
8 poziomów stymulacji, 6 poziomów odciągania pokarmu
2-fazowy: stymulacja i odciąganie
Działanie przewodowe
W laktatorze NaturalMotion, dzięki unikatowej technologii wymasowującej Natural Motion, która odzwierciedla naturalny proces ssania piersi przez dziecko, wypływ pokarmu zaczyna się już po jednej minucie**. Delikatne przyssanie, idealna intensywność masażu oraz odpowiednia moc ssania sprawiają, że aż 97% mam uważa, że laktator jest skuteczny***
Miękka i elastyczna nakładka silikonowa gwarantuje komfort w miejscach styku z piersią i brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%**** rozmiarów piersi***.
Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, wybierając spośród 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu. Laktator pozwala na pełną personalizację ustawień, które można regulować w trakcie pracy urządzenia, zapewniając maksymalny komfort i efektywność.
4.8
z 5
391
Opinie
95%
poleca ten produkt
Paulina9bea
13/11/2025
Polska
Część promocji
Świetny
Ogromny plus za to że jest podwójny dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas. Kolejna duża zaletą jest lejek dopasowaujacy się do piersi.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny
Oliwia075
13/11/2025
Polska
Część promocji
Najlepszy laktator
Philips Avent Podwójny Laktator Natural Motion SCF397 to prawdziwe wsparcie dla mam – cichy, wygodny i skuteczny. Dzięki podwójnemu odciąganiu i technologii naśladującej naturalny rytm ssania dziecka, odciąganie mleka jest szybkie i komfortowe, a miękka silikonowa nakładka dba o wygodę piersi
Zalety
Odciąganie z obu piersi jednocześnie – oszczędza czas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny
Paula1233333
12/11/2025
Polska
Część promocji
To najlepszy laktator na rynku!
Ten laktator to totalne wybawienie przy trójce dzieci w domu. Odciąganie mleka idzie szybko, delikatnie i bez żadnego bólu. Podwójny zestaw to ogromny plus nie trzeba siedzieć z butelkami godzinę. Jest cichy, więc spokojnie używam go wieczorem, gdy maluch śpi. Łatwo się go składa i myje, a to dla mnie ogromnie ważne, bo nie mam czasu na zabawę z częściami. Naprawdę polubiłam to urządzenie i polecam każdej mamie, która chce mieć mniej stresu przy karmieniu.
Zalety
Cichy, bezbolesny, szybki
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER). Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku badania rekomendacji poprzedniej wersji laktatorów Philips z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Piellners, 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).
W oparciu o wyniki kwestionariusza przeprowadzonego na 1 tys. nakładek z badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019)
Laktator nie zawiera Bisfenolu A: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011