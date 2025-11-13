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  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
  • Inspirowany naturą, efektywny dla mamy

Produkcja zakończona

Philips Avent Laktator Elektryczny PremiumLaktator pojedynczy

SCF395/11

4.8
| (391) Opinie | 95% poleca ten produkt
Inspirowany naturą, efektywny dla mamy
2-fazowy Laktator elektryczny Premium Philips Avent utrzymuje optymalny wypływ pokarmu i delikatnie dostosowuje się do rozmiaru i kształtu brodawki sutkowej. Charakteryzuje go nowa technologia odciągania pokarmu, w której ssanie i nacisk na sutek perfekcyjnie odwzorowują zachowanie dziecka w trakcie karmienia.
Poznaj wszystkie korzyści
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Innowacyjna technologia Natural Motion zapewnia szybszy wypływ mleka*

Inspirowany naturą, efektywny dla mamy

  • Ruch wymasowujący Natural Motion

  • Uniwersalna nakładka dostosowująca się do kształtu i rozmiaru piersi

  • 8 poziomów stymulacji, 6 poziomów odciągania pokarmu

  • 2-fazowy: stymulacja i odciąganie

  • Działanie przewodowe

Technologia Natural Motion w laktatorze przyspiesza wypływ pokarmu*

W laktatorze NaturalMotion, dzięki unikatowej technologii wymasowującej Natural Motion, która odzwierciedla naturalny proces ssania piersi przez dziecko, wypływ pokarmu zaczyna się już po jednej minucie**. Delikatne przyssanie, idealna intensywność masażu oraz odpowiednia moc ssania sprawiają, że aż 97% mam uważa, że laktator jest skuteczny***

Miękka silikonowa nakładka zapewnia maksymalny komfort

Miękka i elastyczna nakładka silikonowa gwarantuje komfort w miejscach styku z piersią i brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%**** rozmiarów piersi***.

8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu

Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, wybierając spośród 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu. Laktator pozwala na pełną personalizację ustawień, które można regulować w trakcie pracy urządzenia, zapewniając maksymalny komfort i efektywność.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

391

Opinie

95%

poleca ten produkt

13/11/2025

Polska

Polska

Świetny

Ogromny plus za to że jest podwójny dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas. Kolejna duża zaletą jest lejek dopasowaujacy się do piersi.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny

13/11/2025

Polska

Polska

Najlepszy laktator

Philips Avent Podwójny Laktator Natural Motion SCF397 to prawdziwe wsparcie dla mam – cichy, wygodny i skuteczny. Dzięki podwójnemu odciąganiu i technologii naśladującej naturalny rytm ssania dziecka, odciąganie mleka jest szybkie i komfortowe, a miękka silikonowa nakładka dba o wygodę piersi

Zalety

Odciąganie z obu piersi jednocześnie – oszczędza czas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny

12/11/2025

Polska

Polska

To najlepszy laktator na rynku!

Ten laktator to totalne wybawienie przy trójce dzieci w domu. Odciąganie mleka idzie szybko, delikatnie i bez żadnego bólu. Podwójny zestaw to ogromny plus nie trzeba siedzieć z butelkami godzinę. Jest cichy, więc spokojnie używam go wieczorem, gdy maluch śpi. Łatwo się go składa i myje, a to dla mnie ogromnie ważne, bo nie mam czasu na zabawę z częściami. Naprawdę polubiłam to urządzenie i polecam każdej mamie, która chce mieć mniej stresu przy karmieniu.

Zalety

Cichy, bezbolesny, szybki

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podwójny Laktator NaturalMotion SCF397/31 Laktator elektryczny

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER). Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku badania rekomendacji poprzedniej wersji laktatorów Philips z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018)

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Piellners, 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).

  4. W oparciu o wyniki kwestionariusza przeprowadzonego na 1 tys. nakładek z badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019)

  5. Laktator nie zawiera Bisfenolu A: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011