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  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt Classic +

SCF685/27

4.7
| (101) Opinie | 92% poleca ten produkt
Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Od 30 lat mamy obdarzają zaufaniem naszą butelkę Classic + — wiele z nich nadal najchętniej wybiera właśnie tę butelkę. Ułatwia ona karmienie i sprawia, że staje się ono przyjemniejsze. Powoduje również rzadsze występowanie kolki i poczucia dyskomfortu, co zostało potwierdzone klinicznie*.
Poznaj wszystkie korzyści

Zaufanie od 30 lat

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 2 butelki

  • 260 ml

  • Smoczek o wolnym wypływie

  • 1m+

Łatwe przysysanie dzięki wyjątkowemu zaworkowi

Wyjątkowy zaworek zgina się, dostosowując się do rytmu ssania dziecka. Mleko przepływa tak szybko, jak chce tego dziecko, co pozwala ograniczyć przejadanie się, odbijanie i ulewanie mleka oraz powstawanie gazów.

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**

Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Ergonomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort

Dzięki wyjątkowemu kształtowi butelkę do karmienia można łatwo chwycić i skierować w dowolną stronę, co zapewnia maksymalną wygodę nawet malutkim rączkom dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

101

Opinie

92%

poleca ten produkt

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Zalety

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Zalety

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Wady

Brak wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.