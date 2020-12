Mistrzowska kawa to podstawa. Wysublimowany wygląd włoskich ekspresów Saeco – to powód do dumy. Wykorzystanie szlachetnych materiałów, linia urządzenia oraz perfekcja w każdym detalu sprawiają, że ekspres staje się perłą wystroju wnętrz. Dlatego Saeco Xelsis uhonorowano nagrodą iF Design Award 2018.

Od 1953 iF Design Award należy do najbardziej prestiżowych i największych konkursów wzornictwa na świecie. Jest arbitrem jakości i zaufania użytkowników. Nagrodę przyznaje niezależna, najstarsza w branży organizacja iF International Forum Design GmbH w niemieckim Hanowerze.