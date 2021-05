Można w prosty sposób przygotować dla gości dokładnie taką kawę, jaką lubią

Dbanie o gości jest teraz jeszcze łatwiejsze. Aby zebrać zamówienia na kawę, przekaż gościom tablet i poproś ich, aby po kolei wybrali swoją ulubioną kawę, cappuccino, latte macchiato lub inny napój, a następnie dodali go do kolejki. Aplikacja Saeco Avanti będzie pełnić funkcję osobistego lokaja, który zaparzy kolejno wszystkie napoje — dzięki temu będziesz mieć pewność, że każdy otrzyma to, co wybrał.