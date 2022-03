Najbardziej miękkie włosie firmy Philips zapewnia wyjątkowo łagodne oczyszczanie

Dzięki bardzo delikatnej szczoteczce VisaPure Essential oczyścisz twarz lepiej, niż za pomocą rąk, jednocześnie dbając o swoją wrażliwą skórę. Szczoteczka ma wyjątkowo miękkie włosie, które umożliwia łagodne oczyszczanie bez podrażniania skóry. Włosie to jest cienkie, dłuższe, bardziej elastyczne i miękkie w dotyku, co sprawia, że tarcie skóry jest mniejsze, a oczyszczanie łagodniejsze. Końcówki włosia są dwukrotnie polerowane, aby delikatniej przesuwały się po skórze. To bardzo delikatny sposób na uzyskanie czystej, zdrowo wyglądającej skóry.