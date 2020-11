Regulacja prędkości ssania w laktatorze

Rączka sterująca służy do regulacji szybkości i rytmu odciągania pokarmu przez laktator Philips Avent. Laktator uczy się rytmu i powtarza go po zaledwie dwukrotnym naciśnięciu rączki. Rączka jest odpowiednia tylko do pojedynczych laktatorów elektrycznych. Zobacz wszystkie korzyści