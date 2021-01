Automatyczne ekspresy do kawy Saeco zaskoczą Cię pod każdym względem – również w kwestii utrzymania w idealnym stanie. Wyjmowany blok zaparzający to niezwykle ważny element ekspresu ciśnieniowego. Jest łatwy do wyjęcia i można go sprawnie umyć pod bieżącą wodą. Dzięki temu dbasz o należytą higienę ekspresu, a co za tym idzie – zagwarantujesz sobie niezmiennie doskonały smak kawy.