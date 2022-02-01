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Produkcja zakończona
SH90 został zastąpiony SH91
W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością. Głowice pasują do golarki Shaver series 9000.
Zaprzestano produkcji
Zamiast tego kup SH91
Wymienne głowice SH90 pasują do golarek Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) oraz Star Wars SW9700 i SW6700.
Opatentowane ostrza V-Track Precision delikatnie układają każdy włos w najlepszej pozycji do golenia, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Dzięki temu możesz golić się o 30% bliżej skóry* przy mniejszej liczbie ruchów, by skóra była w pełni ogolona.
Dokładniejsze golenie dzięki podwójnym ostrzom systemu Super Lift & Cut Action. Pierwsze ostrze unosi włoski, a drugie delikatnie goli je tuż przy skórze, zapewniając prawdziwą gładkość.
5.0
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Zalety
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Data użycia 2021-10-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Data użycia 2021-10-01
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Zalety
Oryginał bardzo dobrej jakości
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Data użycia 2021-07-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Data użycia 2021-07-27
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Zalety
Rychlost a kvalita
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy
Data użycia 2020-01-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy
Data użycia 2020-01-27