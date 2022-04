Ostrza V-Track odpowiednio rozkładają włosy, umożliwiając dokładne golenie

Opatentowane ostrza V-Track Precision delikatnie układają każdy włos w najlepszej pozycji do golenia, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Dzięki temu możesz golić się o 30% bliżej skóry* przy mniejszej liczbie ruchów, by skóra była w pełni ogolona.