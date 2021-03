Naturalne usuwanie wapnia dzięki technologii wymiany jonów

Technologia wymiany jonów umożliwia usuwanie wapnia z wody, zanim wpłynie ona do ekspresu do kawy, co zapobiega osadzaniu się kamienia. Jeśli filtry są wymieniane terminowo zgodnie z życzeniem urządzenia, wówczas z każdego z nich można zaparzyć do 625 filiżanek*.