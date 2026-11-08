Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
HQ3/40
Jeszcze lepszy rezultat
Wymiana głowic golących co 2 lata gwarantuje, że golarka firmy Philips utrzyma najlepszą jakość golenia
Lift & Cut
3 głowice
System podwójnych ostrzy: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
System ostrzy delikatnie unosi włosy i przycina je pod linią skóry, zapewniając pełny komfort.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Przejdź do części zamiennych i akcesoriów
Opinie