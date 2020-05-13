W zmieniającym się krajobrazie opieki zdrowotnej hybrydowa sala operacyjna otwiera drzwi do nowych procedur w formie interwencji otwartych i minimalnie inwazyjnych. Hybrydowa sala operacyjna firmy Philips to jedyne rozwiązanie dostosowujące się do preferowanego sposobu pracy szerokiej gamy zespołów klinicznych.
Chirurdzy i lekarze interwencyjni uzyskują możliwość usprawnienia opieki nad pacjentem dzięki możliwości przeprowadzania zabiegów pod kontrolą wiodącego na rynku systemu obrazowania 2D i 3D, rygorystycznej kontroli zakażeń i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego. System do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania Azurion firmy Philips jest sercem zaawansowanej hybrydowej sali operacyjnej pozwalającym zespołom klinicznym na łatwe i intuicyjne wykorzystanie bogactwa możliwości klinicznych. Nasze pakiety kliniczne obejmują elastyczną ofertę zintegrowanych technologii, urządzeń i usług do zabiegów kardiologicznych, naczyniowych, pulmonologicznych, neurologicznych i związanych z kręgosłupem w ramach hybrydowej sali operacyjnej.
Chirurdzy i lekarze interwencyjni uzyskują możliwość usprawnienia opieki nad pacjentem dzięki możliwości przeprowadzania zabiegów pod kontrolą wiodącego na rynku systemu obrazowania 2D i 3D, rygorystycznej kontroli zakażeń i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego.
System do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania Azurion firmy Philips jest sercem zaawansowanej hybrydowej sali operacyjnej pozwalającym zespołom klinicznym na łatwe i intuicyjne wykorzystanie bogactwa możliwości klinicznych. Nasze pakiety kliniczne obejmują elastyczną ofertę zintegrowanych technologii, urządzeń i usług do zabiegów kardiologicznych, naczyniowych, pulmonologicznych, neurologicznych i związanych z kręgosłupem w ramach hybrydowej sali operacyjnej.
Dzięki systemowi Azurion będziemy dalej oferować tradycyjną chirurgię, która nie zniknie z dnia na dzień, ale także korzystać z wszystkich technologii, które mogą pojawić się w przyszłości. Uważam, że trzy hybrydowe sale operacyjne firmy Philips będą nam służyć przez wiele, wiele lat."
Amy Bush
Wiceprezes ds. działalności klinicznej, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, Wirginia Zachodnia, Stany Zjednoczone
Pomagamy w zaprojektowaniu rozwiązania sali operacyjnej, które zaspokoi obecne i przyszłe potrzeby. Nasze zespoły projektowe mogą pracować nad kluczowymi elementami projektu lub dostarczyć kompletne rozwiązanie pod klucz. Wykorzystujemy istniejące zasoby i oferujemy szeroki wybór rozwiązań od liderów najnowszych technologii poprzez naszą sieć partnerów w zakresie wyposażenia sal operacyjnych. Doświadczenie zdobyte w realizacji ponad 1000 projektów na całym świecie zawarliśmy w tej wyjątkowej, ponad 100-stronicowej książce z informacjami i inspiracjami dla Twojej hybrydowej sali operacyjnej.
Pomagamy w zaprojektowaniu rozwiązania sali operacyjnej, które zaspokoi obecne i przyszłe potrzeby. Nasze zespoły projektowe mogą pracować nad kluczowymi elementami projektu lub dostarczyć kompletne rozwiązanie pod klucz. Wykorzystujemy istniejące zasoby i oferujemy szeroki wybór rozwiązań od liderów najnowszych technologii poprzez naszą sieć partnerów w zakresie wyposażenia sal operacyjnych.
Doświadczenie zdobyte w realizacji ponad 1000 projektów na całym świecie zawarliśmy w tej wyjątkowej, ponad 100-stronicowej książce z informacjami i inspiracjami dla Twojej hybrydowej sali operacyjnej.
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1. Badanie symulacyjne Azurion, 4522 991 28911 * lipiec 2017. Wyniki badania zostały ocenione z udziałem użytkowników klinicznych w symulowanym środowisku laboratoryjnym pod nadzorem Use-Lab GmbH, niezależnej firmy konsultingowej zajmującej się inżynierią użyteczności i projektowaniem interfejsów użytkownika. 2. Badanie symulacyjne FlexArm, 4522 991 40161 * styczeń 2019. Wyniki badania zostały ocenione i nadzorowane przez Use-Lab GmbH, niezależnej firmy konsultingowej zajmującej się inżynierią użyteczności i projektowaniem interfejsów użytkownika.
1. Badanie symulacyjne Azurion, 4522 991 28911 * lipiec 2017. Wyniki badania zostały ocenione z udziałem użytkowników klinicznych w symulowanym środowisku laboratoryjnym pod nadzorem Use-Lab GmbH, niezależnej firmy konsultingowej zajmującej się inżynierią użyteczności i projektowaniem interfejsów użytkownika.
2. Badanie symulacyjne FlexArm, 4522 991 40161 * styczeń 2019. Wyniki badania zostały ocenione i nadzorowane przez Use-Lab GmbH, niezależnej firmy konsultingowej zajmującej się inżynierią użyteczności i projektowaniem interfejsów użytkownika.
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