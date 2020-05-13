Wyszukiwane terminy

Hybrydowe sale operacyjne

Hybrydowa sala operacyjna firmy Philips
 

Zaawansowane procedury z optymalnym przepływem pracy

Poproś o ofertę
Zapis do newslettera
Zobacz portfolio

    W zmieniającym się krajobrazie opieki zdrowotnej hybrydowa sala operacyjna otwiera drzwi do nowych procedur w formie interwencji otwartych i minimalnie inwazyjnych. Hybrydowa sala operacyjna firmy Philips to jedyne rozwiązanie dostosowujące się do preferowanego sposobu pracy szerokiej gamy zespołów klinicznych.

    Sprawdź wszystkie produkty do zabiegów naczyniowych pod kontrolą obrazowania
    Hybrydowa sala operacyjna — ikona

    Innowacyjna pracownia, w której każdy chce pracować

    Doskonałość kliniczna w bezpiecznym środowisku
     

    Chirurdzy i lekarze interwencyjni uzyskują możliwość usprawnienia opieki nad pacjentem dzięki możliwości przeprowadzania zabiegów pod kontrolą wiodącego na rynku systemu obrazowania 2D i 3D, rygorystycznej kontroli zakażeń i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego.

     

    System do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania Azurion firmy Philips jest sercem zaawansowanej hybrydowej sali operacyjnej pozwalającym zespołom klinicznym na łatwe i intuicyjne wykorzystanie bogactwa możliwości klinicznych. Nasze pakiety kliniczne obejmują elastyczną ofertę zintegrowanych technologii, urządzeń i usług do zabiegów kardiologicznych, naczyniowych, pulmonologicznych, neurologicznych i związanych z kręgosłupem w ramach hybrydowej sali operacyjnej.

    Wyjątkowa elastyczność, efektywność i łatwość obsługi    

    Unikalne opcje gantry FlexMove i FlexArm montowane na suficie dają zespołom interdyscyplinarnym pełną swobodę pracy w preferowanych pozycjach. Idealnie nadają się do pomieszczeń wielofunkcyjnych.

    Sterowanie przy stole operacyjnym i konfiguracja przypadków jednym dotknięciem dzięki protokołom badań zwiększają wydajność pracy. Dostęp do pacjenta można uzyskać z dowolnego miejsca, od stóp do głów. W razie potrzeby system obrazowania można łatwo odsunąć od stołu.

    Intuicyjny interfejs użytkownika systemu Azurion umożliwia łatwą obsługę i sterowanie. Zarówno system Azurion1, jak i ramię FlexArm2 wyróżniają się wyjątkową przyjaznością użytkownikowi, uzyskując w skali użyteczności systemów (SUS) wyniki odpowiednio 89 i 92 punkty.

    Materiały referencyjne

    Hybrydowa sala operacyjna — broszura (ENG) (3.5MB)
    Studium przypadku UKSH (ENG) (1.28MB)
    Partner Gettinge — broszura (ENG) (3.23MB)

    Zobacz system Azurion z ramieniem FlexArm w działaniu

    Elastyczność w hybrydowej sali operacyjnej — system Azurion z ramieniem FlexArm firmy Philips
    Dzięki systemowi Azurion będziemy dalej oferować tradycyjną chirurgię, która nie zniknie z dnia na dzień, ale także korzystać z wszystkich technologii, które mogą pojawić się w przyszłości. Uważam, że trzy hybrydowe sale operacyjne firmy Philips będą nam służyć przez wiele, wiele lat."

    Amy Bush

    Wiceprezes ds. działalności klinicznej, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, Wirginia Zachodnia, Stany Zjednoczone

    Zaprojektuj swoją preferowaną hybrydową salę operacyjną

    Pomagamy w zaprojektowaniu rozwiązania sali operacyjnej, które zaspokoi obecne i przyszłe potrzeby. Nasze zespoły projektowe mogą pracować nad kluczowymi elementami projektu lub dostarczyć kompletne rozwiązanie pod klucz. Wykorzystujemy istniejące zasoby i oferujemy szeroki wybór rozwiązań od liderów najnowszych technologii poprzez naszą sieć partnerów w zakresie wyposażenia sal operacyjnych.

     

    Doświadczenie zdobyte w realizacji ponad 1000 projektów na całym świecie zawarliśmy w tej wyjątkowej, ponad 100-stronicowej książce z informacjami i inspiracjami dla Twojej hybrydowej sali operacyjnej.

    Relacje klientów, badania i informacje dotyczące hybrydowych sal operacyjnych

    Hackensack University Medical Center

    Dr Ruiz z Hackensack University Medical Center wyjaśnia, jak hybrydowa sala operacyjna dostosowuje się do metod pracy interdyscyplinarnych zespołów kardiologicznych

    Prince of Wales Private Hospital

    Prof. Varcoe i dr Thomas ze szpitala Prince of Wales Private Hospital odnoszą obopólne korzyści z hybrydowej sali operacyjnej do zaawansowanego leczenia naczyniowego

    Hybrydowa sala operacyjna — broszura (Download .pdf)
    3.5 MB
    Hybrydowa sala operacyjna — broszura (ENG) (3.5MB)
    Łatwe w realizacji koncepcje hybrydowej sali operacyjnej — broszura (Download .pdf)
    3.23 MB
    Partner Getinge — broszura (ENG) (3.23MB)

    Chcesz uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań hybrydowej sali operacyjnej?

    Wypełnij formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

    Skontaktuj się z konsultantem
    Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje

    1. Badanie symulacyjne Azurion, 4522 991 28911 * lipiec 2017. Wyniki badania zostały ocenione z udziałem użytkowników klinicznych w symulowanym środowisku laboratoryjnym pod nadzorem Use-Lab GmbH, niezależnej firmy konsultingowej zajmującej się inżynierią użyteczności i projektowaniem interfejsów użytkownika.

     

    2. Badanie symulacyjne FlexArm, 4522 991 40161 * styczeń 2019. Wyniki badania zostały ocenione i nadzorowane przez Use-Lab GmbH, niezależnej firmy konsultingowej zajmującej się inżynierią użyteczności i projektowaniem interfejsów użytkownika.

    Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

    Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

    1
    Wybierz interesujący Cię obszar
    2
    Szczegóły kontaktu

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

    Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
    Please select the checkbox

    Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

    Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

    TAK NIE