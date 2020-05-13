Chirurdzy i lekarze interwencyjni uzyskują możliwość usprawnienia opieki nad pacjentem dzięki możliwości przeprowadzania zabiegów pod kontrolą wiodącego na rynku systemu obrazowania 2D i 3D, rygorystycznej kontroli zakażeń i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego.

System do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania Azurion firmy Philips jest sercem zaawansowanej hybrydowej sali operacyjnej pozwalającym zespołom klinicznym na łatwe i intuicyjne wykorzystanie bogactwa możliwości klinicznych. Nasze pakiety kliniczne obejmują elastyczną ofertę zintegrowanych technologii, urządzeń i usług do zabiegów kardiologicznych, naczyniowych, pulmonologicznych, neurologicznych i związanych z kręgosłupem w ramach hybrydowej sali operacyjnej.