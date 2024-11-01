Innowacyjność, która ma
początek w Twoim
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W firmie Philips oprócz technologii wykorzystujemy doświadczenia osób mających związek z opieką — pacjentów, lekarzy i personelu — aby dotrzeć do informacji istotnych w całym procesie opieki nad pacjentem. To właśnie we współpracy z klientami tworzymy istotne rozwiązania, które pomagają im stawić czoła stojącym przed nimi wyzwaniom.
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