Image Management System Viewer Łatwy dostęp do zdigitalizowanych przypadków histologicznych

Przeglądarka Image Management System Viewer umożliwia zarządzanie, przeglądanie i analizę zdigitalizowanych preparatów. To oprogramowanie nowej generacji jest łatwe w obsłudze i zawiera narzędzia do codziennego zarządzania dużą liczbą przypadków, nawigowania między przypadkami i obrazami oraz do współpracy z innymi członkami personelu. Intuicyjna, bogata w funkcje przeglądarka umożliwia dostęp do obrazów całego preparatu, co pozwala na usprawnienie i łatwy dostęp do procedur diagnostycznych. Współpraca z systemem LIS oznacza, że przypadki są automatycznie wysyłane do właściwego specjalisty, co pozwala zaoszczędzić więcej czasu w laboratorium w porównaniu z analogowymi metodami organizacji i przydzielaniem przypadków.