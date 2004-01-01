Więcej danych do podejmowania trafnych decyzji klinicznych.

Dlaczego warto zintegrować system pomiaru regionalnego utlenowania mózgu (rSO₂) firmy Masimo z monitorami IntelliVue na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii? Ponieważ im więcej dostępnych informacji o stanie pacjenta, tym więcej możliwości zapewnienia spersonalizowanej opieki. Badania wykazały, że monitorowanie utlenowania tkanki mózgowej może pomóc w ocenie stanów klinicznych, w tym grożących zatrzymaniem krążenia i akcji serca². Stwierdzono, że jest to czynnik predykcyjny krótko- i długoterminowych klinicznych skutków niedotlenienia³, a także może służyć jako wczesny wskaźnik ostrzegający przed spadkiem dopływu tlenu do mózgu i innych głównych narządów⁴.