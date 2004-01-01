System oksymetrii Masimo O3 daje możliwość ciągłego pomiaru wysycenia tlenem tkanki mózgowej pacjenta i podglądu tych danych na wybranych monitorach IntelliVue. Jest to szczególnie ważne, gdy pulsoksymetria może nie odzwierciedlać w pełni ilości tlenu docierającego do tego narządu¹.
Więcej danych do podejmowania trafnych decyzji klinicznych.
Dlaczego warto zintegrować system pomiaru regionalnego utlenowania mózgu (rSO₂) firmy Masimo z monitorami IntelliVue na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii? Ponieważ im więcej dostępnych informacji o stanie pacjenta, tym więcej możliwości zapewnienia spersonalizowanej opieki. Badania wykazały, że monitorowanie utlenowania tkanki mózgowej może pomóc w ocenie stanów klinicznych, w tym grożących zatrzymaniem krążenia i akcji serca². Stwierdzono, że jest to czynnik predykcyjny krótko- i długoterminowych klinicznych skutków niedotlenienia³, a także może służyć jako wczesny wskaźnik ostrzegający przed spadkiem dopływu tlenu do mózgu i innych głównych narządów⁴.
Kompletny system
Zintegrowane rozwiązanie do sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii.
Za pośrednictwem mocowanych na czole czujników w tym kompleksowym systemie odbywa się nieinwazyjna rejestracja sygnałów i przesyłanie odczytów utlenowania tkanki mózgowej pacjenta do urządzenia pomiarowego Masimo O3, które następnie przesyła wyniki bezpośrednio do jednogniazdowego modułu oksymetrii O3 w wybranych monitorach IntelliVue firmy Philips, w których w czasie rzeczywistym przeprowadzana jest analiza danych i określanie trendów. Dzięki temu na jednym ekranie można zobaczyć wszystkie najważniejsze informacje kliniczne.
Modułowa konstrukcja
Zintegrowana i łatwa opieka.
System oksymetrii O3 firmy Masimo jest prosty w konfiguracji, szybki do opanowania i łatwy w obsłudze. (1) Po prostu zamocuj czujniki O3 dla osób dorosłych lub dzieci na czole pacjenta. (2) Podłącz urządzenie pomiarowe Masimo O3. (3) Podłącz kompaktowy moduł O3 do monitora IntelliVue MX500, MX550, MX750 lub MX850. (4) I za pomocą znanego interfejsu IntelliVue zdefiniuj wszystkie powiązane ustawienia.
Zgodność z monitorami IntelliVue
Lepsza skuteczność i zarządzanie kosztami.
Zintegrowany system do pomiaru oksymetrii regionalnej Masimo O3 eliminuje potrzebę stosowania odrębnego urządzenia do oksymetrii i ułatwia utrzymanie porządku w zatłoczonej sali operacyjnej lub oddziale intensywnej terapii. Ponieważ istotne dane kliniczne są wyświetlane na jednym ekranie monitora IntelliVue, możesz skupić się na najważniejszym — na opiece nad pacjentami. Dodatkowo moduły Masimo O3 mogą być współdzielone przez monitory pacjenta IntelliVue, co pozwala usprawnić przebieg pracy i zmniejszyć koszty.
Kompletny system
Modułowa konstrukcja
Zgodność z monitorami IntelliVue
Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.
