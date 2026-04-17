Pewność podejmowania trafnych decyzji dotyczących znieczulenia.

Dlaczego warto zintegrować system SedLine EEG firmy Masimo z monitorami IntelliVue na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii? Takie rozwiązanie pozwala lepiej ocenić, czy pacjenci poddawani sedacji otrzymują odpowiednią dawkę środków znieczulających. Zbyt duża ich dawka może wywołać pooperacyjne mdłości, dyskomfort, trwałe uszkodzenia lub prowadzić do gorszych powikłań. Zbyt mała — może spowodować wczesne wybudzanie się, co może prowadzić do pojawienia się powracających wizji niedawnego zabiegu chirurgicznego, zespołu stresu pourazowego i w rezultacie sporów sądowych. W lepszym określeniu głębokości sedacji pomaga moduł Masimo SedLine, umożliwiający ciągłą analizę EEG pacjenta.