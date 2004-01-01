Zintegrowane rozwiązanie do sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii.

Nieinwazyjna rejestracja sygnałów z czterech kanałów krzywych EEG jednocześnie odbywa się za pośrednictwem mocowanych na czole czujników. Sygnały EEG są przesyłane do urządzenia pomiarowego SedLine, a następnie — z wykorzystaniem kabla pacjenta — bezpośrednio do łatwego do podłączenia modułu SedLine. Po odebraniu danych EEG pacjenta w monitorach IntelliVue MX500, MX550, MX750 lub MX850 firmy Philips oraz stacji centralnej PIC iX przeprowadzana jest ich ocena w czasie rzeczywistym wraz z określeniem trendów. System SedLine może pomóc w wyborze jak najlepszego sposobu postępowania w przypadku pacjentów poddanych znieczuleniu.