Moduł Masimo SedLine pomaga ocenić aktywność mózgu pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu i sedacji na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii. Urządzenie rejestruje i wyświetla cztery kanały krzywych EEG z obszaru płatów czołowych oraz udoskonalony wskaźnik stanu pacjenta (PSI), będący przetworzonym parametrem EEG, na wybranych monitorach IntelliVue®.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Pewność podejmowania trafnych decyzji dotyczących znieczulenia.
Dlaczego warto zintegrować system SedLine EEG firmy Masimo z monitorami IntelliVue na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii? Takie rozwiązanie pozwala lepiej ocenić, czy pacjenci poddawani sedacji otrzymują odpowiednią dawkę środków znieczulających. Zbyt duża ich dawka może wywołać pooperacyjne mdłości, dyskomfort, trwałe uszkodzenia lub prowadzić do gorszych powikłań. Zbyt mała — może spowodować wczesne wybudzanie się, co może prowadzić do pojawienia się powracających wizji niedawnego zabiegu chirurgicznego, zespołu stresu pourazowego i w rezultacie sporów sądowych. W lepszym określeniu głębokości sedacji pomaga moduł Masimo SedLine, umożliwiający ciągłą analizę EEG pacjenta.
Pewność podejmowania trafnych decyzji dotyczących znieczulenia.
Dlaczego warto zintegrować system SedLine EEG firmy Masimo z monitorami IntelliVue na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii? Takie rozwiązanie pozwala lepiej ocenić, czy pacjenci poddawani sedacji otrzymują odpowiednią dawkę środków znieczulających. Zbyt duża ich dawka może wywołać pooperacyjne mdłości, dyskomfort, trwałe uszkodzenia lub prowadzić do gorszych powikłań. Zbyt mała — może spowodować wczesne wybudzanie się, co może prowadzić do pojawienia się powracających wizji niedawnego zabiegu chirurgicznego, zespołu stresu pourazowego i w rezultacie sporów sądowych. W lepszym określeniu głębokości sedacji pomaga moduł Masimo SedLine, umożliwiający ciągłą analizę EEG pacjenta.
Pewność podejmowania trafnych decyzji dotyczących znieczulenia.
Dlaczego warto zintegrować system SedLine EEG firmy Masimo z monitorami IntelliVue na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii? Takie rozwiązanie pozwala lepiej ocenić, czy pacjenci poddawani sedacji otrzymują odpowiednią dawkę środków znieczulających. Zbyt duża ich dawka może wywołać pooperacyjne mdłości, dyskomfort, trwałe uszkodzenia lub prowadzić do gorszych powikłań. Zbyt mała — może spowodować wczesne wybudzanie się, co może prowadzić do pojawienia się powracających wizji niedawnego zabiegu chirurgicznego, zespołu stresu pourazowego i w rezultacie sporów sądowych. W lepszym określeniu głębokości sedacji pomaga moduł Masimo SedLine, umożliwiający ciągłą analizę EEG pacjenta.
Istotne pomiary
Ocena szeregu parametrów klinicznych.
Dzięki czterem jednocześnie obsługiwanym kanałom krzywych EEG moduł Masimo SedLine umożliwia monitorowanie EEG z obu półkul i porównanie kory czołowej i przedczołowej mózgu po lewej i prawej stronie w celu wygenerowania przetworzonego parametru EEG — wskaźnika stanu pacjenta (PSI). Ta specjalnie opracowana zmienna EEG służy do analizy wpływu środków znieczulających, takich jak alfentanyl, desfluran, fentanyl, izofluran, podtlenek azotu, propofol, remifentanyl i sewofluran. Inne pomiary modułu SedLine obejmują elektromiografię, współczynnik tłumienia, wykrywanie artefaktów, częstotliwość krańcową widma (SEF) i monitorowanie asymetrii mające na celu ilościowe określenie różnicy w aktywności mózgu między lewą i prawą półkulą.
Ocena szeregu parametrów klinicznych.
Dzięki czterem jednocześnie obsługiwanym kanałom krzywych EEG moduł Masimo SedLine umożliwia monitorowanie EEG z obu półkul i porównanie kory czołowej i przedczołowej mózgu po lewej i prawej stronie w celu wygenerowania przetworzonego parametru EEG — wskaźnika stanu pacjenta (PSI). Ta specjalnie opracowana zmienna EEG służy do analizy wpływu środków znieczulających, takich jak alfentanyl, desfluran, fentanyl, izofluran, podtlenek azotu, propofol, remifentanyl i sewofluran. Inne pomiary modułu SedLine obejmują elektromiografię, współczynnik tłumienia, wykrywanie artefaktów, częstotliwość krańcową widma (SEF) i monitorowanie asymetrii mające na celu ilościowe określenie różnicy w aktywności mózgu między lewą i prawą półkulą.
Ocena szeregu parametrów klinicznych.
Dzięki czterem jednocześnie obsługiwanym kanałom krzywych EEG moduł Masimo SedLine umożliwia monitorowanie EEG z obu półkul i porównanie kory czołowej i przedczołowej mózgu po lewej i prawej stronie w celu wygenerowania przetworzonego parametru EEG — wskaźnika stanu pacjenta (PSI). Ta specjalnie opracowana zmienna EEG służy do analizy wpływu środków znieczulających, takich jak alfentanyl, desfluran, fentanyl, izofluran, podtlenek azotu, propofol, remifentanyl i sewofluran. Inne pomiary modułu SedLine obejmują elektromiografię, współczynnik tłumienia, wykrywanie artefaktów, częstotliwość krańcową widma (SEF) i monitorowanie asymetrii mające na celu ilościowe określenie różnicy w aktywności mózgu między lewą i prawą półkulą.
Kompleksowa ocena czynności mózgu
Obraz pełen informacji.
Poszukujesz możliwości bardziej wnikliwej oceny czynności mózgu? Rozważ jednoczesne stosowanie czujników EEG modułu Masimo SedLine i czujników do pomiaru regionalnego utlenowania mózgu Masimo O3, które pozwalają uzyskać dogłębny obraz czynności mózgu i wyświetlić go na wybranych monitorach IntelliVue firmy Philips. Do szybkiego i dokładnego monitorowania efektów działania środków znieczulających moduł SedLine wykorzystuje akwizycję danych z obu półkul mózgu i przetwarzanie sygnałów EEG. Natomiast system oksymetrii O3 pomaga monitorować natlenienie mózgu w sytuacjach, gdy pulsoksymetria może nie odzwierciedlać w pełni ilości tlenu docierającego do tego narządu¹.
Obraz pełen informacji.
Poszukujesz możliwości bardziej wnikliwej oceny czynności mózgu? Rozważ jednoczesne stosowanie czujników EEG modułu Masimo SedLine i czujników do pomiaru regionalnego utlenowania mózgu Masimo O3, które pozwalają uzyskać dogłębny obraz czynności mózgu i wyświetlić go na wybranych monitorach IntelliVue firmy Philips. Do szybkiego i dokładnego monitorowania efektów działania środków znieczulających moduł SedLine wykorzystuje akwizycję danych z obu półkul mózgu i przetwarzanie sygnałów EEG. Natomiast system oksymetrii O3 pomaga monitorować natlenienie mózgu w sytuacjach, gdy pulsoksymetria może nie odzwierciedlać w pełni ilości tlenu docierającego do tego narządu¹.
Obraz pełen informacji.
Poszukujesz możliwości bardziej wnikliwej oceny czynności mózgu? Rozważ jednoczesne stosowanie czujników EEG modułu Masimo SedLine i czujników do pomiaru regionalnego utlenowania mózgu Masimo O3, które pozwalają uzyskać dogłębny obraz czynności mózgu i wyświetlić go na wybranych monitorach IntelliVue firmy Philips. Do szybkiego i dokładnego monitorowania efektów działania środków znieczulających moduł SedLine wykorzystuje akwizycję danych z obu półkul mózgu i przetwarzanie sygnałów EEG. Natomiast system oksymetrii O3 pomaga monitorować natlenienie mózgu w sytuacjach, gdy pulsoksymetria może nie odzwierciedlać w pełni ilości tlenu docierającego do tego narządu¹.
Modułowa konstrukcja
Zintegrowane rozwiązanie do sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii.
Nieinwazyjna rejestracja sygnałów z czterech kanałów krzywych EEG jednocześnie odbywa się za pośrednictwem mocowanych na czole czujników. Sygnały EEG są przesyłane do urządzenia pomiarowego SedLine, a następnie — z wykorzystaniem kabla pacjenta — bezpośrednio do łatwego do podłączenia modułu SedLine. Po odebraniu danych EEG pacjenta w monitorach IntelliVue MX500, MX550, MX750 lub MX850 firmy Philips oraz stacji centralnej PIC iX przeprowadzana jest ich ocena w czasie rzeczywistym wraz z określeniem trendów. System SedLine może pomóc w wyborze jak najlepszego sposobu postępowania w przypadku pacjentów poddanych znieczuleniu.
Zintegrowane rozwiązanie do sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii.
Nieinwazyjna rejestracja sygnałów z czterech kanałów krzywych EEG jednocześnie odbywa się za pośrednictwem mocowanych na czole czujników. Sygnały EEG są przesyłane do urządzenia pomiarowego SedLine, a następnie — z wykorzystaniem kabla pacjenta — bezpośrednio do łatwego do podłączenia modułu SedLine. Po odebraniu danych EEG pacjenta w monitorach IntelliVue MX500, MX550, MX750 lub MX850 firmy Philips oraz stacji centralnej PIC iX przeprowadzana jest ich ocena w czasie rzeczywistym wraz z określeniem trendów. System SedLine może pomóc w wyborze jak najlepszego sposobu postępowania w przypadku pacjentów poddanych znieczuleniu.
Zintegrowane rozwiązanie do sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii.
Nieinwazyjna rejestracja sygnałów z czterech kanałów krzywych EEG jednocześnie odbywa się za pośrednictwem mocowanych na czole czujników. Sygnały EEG są przesyłane do urządzenia pomiarowego SedLine, a następnie — z wykorzystaniem kabla pacjenta — bezpośrednio do łatwego do podłączenia modułu SedLine. Po odebraniu danych EEG pacjenta w monitorach IntelliVue MX500, MX550, MX750 lub MX850 firmy Philips oraz stacji centralnej PIC iX przeprowadzana jest ich ocena w czasie rzeczywistym wraz z określeniem trendów. System SedLine może pomóc w wyborze jak najlepszego sposobu postępowania w przypadku pacjentów poddanych znieczuleniu.
Pewność podejmowania trafnych decyzji dotyczących znieczulenia.
Dlaczego warto zintegrować system SedLine EEG firmy Masimo z monitorami IntelliVue na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii? Takie rozwiązanie pozwala lepiej ocenić, czy pacjenci poddawani sedacji otrzymują odpowiednią dawkę środków znieczulających. Zbyt duża ich dawka może wywołać pooperacyjne mdłości, dyskomfort, trwałe uszkodzenia lub prowadzić do gorszych powikłań. Zbyt mała — może spowodować wczesne wybudzanie się, co może prowadzić do pojawienia się powracających wizji niedawnego zabiegu chirurgicznego, zespołu stresu pourazowego i w rezultacie sporów sądowych. W lepszym określeniu głębokości sedacji pomaga moduł Masimo SedLine, umożliwiający ciągłą analizę EEG pacjenta.
Pewność podejmowania trafnych decyzji dotyczących znieczulenia.
Dlaczego warto zintegrować system SedLine EEG firmy Masimo z monitorami IntelliVue na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii? Takie rozwiązanie pozwala lepiej ocenić, czy pacjenci poddawani sedacji otrzymują odpowiednią dawkę środków znieczulających. Zbyt duża ich dawka może wywołać pooperacyjne mdłości, dyskomfort, trwałe uszkodzenia lub prowadzić do gorszych powikłań. Zbyt mała — może spowodować wczesne wybudzanie się, co może prowadzić do pojawienia się powracających wizji niedawnego zabiegu chirurgicznego, zespołu stresu pourazowego i w rezultacie sporów sądowych. W lepszym określeniu głębokości sedacji pomaga moduł Masimo SedLine, umożliwiający ciągłą analizę EEG pacjenta.
Pewność podejmowania trafnych decyzji dotyczących znieczulenia.
Dlaczego warto zintegrować system SedLine EEG firmy Masimo z monitorami IntelliVue na sali operacyjnej i oddziale intensywnej terapii? Takie rozwiązanie pozwala lepiej ocenić, czy pacjenci poddawani sedacji otrzymują odpowiednią dawkę środków znieczulających. Zbyt duża ich dawka może wywołać pooperacyjne mdłości, dyskomfort, trwałe uszkodzenia lub prowadzić do gorszych powikłań. Zbyt mała — może spowodować wczesne wybudzanie się, co może prowadzić do pojawienia się powracających wizji niedawnego zabiegu chirurgicznego, zespołu stresu pourazowego i w rezultacie sporów sądowych. W lepszym określeniu głębokości sedacji pomaga moduł Masimo SedLine, umożliwiający ciągłą analizę EEG pacjenta.
Istotne pomiary
Ocena szeregu parametrów klinicznych.
Dzięki czterem jednocześnie obsługiwanym kanałom krzywych EEG moduł Masimo SedLine umożliwia monitorowanie EEG z obu półkul i porównanie kory czołowej i przedczołowej mózgu po lewej i prawej stronie w celu wygenerowania przetworzonego parametru EEG — wskaźnika stanu pacjenta (PSI). Ta specjalnie opracowana zmienna EEG służy do analizy wpływu środków znieczulających, takich jak alfentanyl, desfluran, fentanyl, izofluran, podtlenek azotu, propofol, remifentanyl i sewofluran. Inne pomiary modułu SedLine obejmują elektromiografię, współczynnik tłumienia, wykrywanie artefaktów, częstotliwość krańcową widma (SEF) i monitorowanie asymetrii mające na celu ilościowe określenie różnicy w aktywności mózgu między lewą i prawą półkulą.
Ocena szeregu parametrów klinicznych.
Dzięki czterem jednocześnie obsługiwanym kanałom krzywych EEG moduł Masimo SedLine umożliwia monitorowanie EEG z obu półkul i porównanie kory czołowej i przedczołowej mózgu po lewej i prawej stronie w celu wygenerowania przetworzonego parametru EEG — wskaźnika stanu pacjenta (PSI). Ta specjalnie opracowana zmienna EEG służy do analizy wpływu środków znieczulających, takich jak alfentanyl, desfluran, fentanyl, izofluran, podtlenek azotu, propofol, remifentanyl i sewofluran. Inne pomiary modułu SedLine obejmują elektromiografię, współczynnik tłumienia, wykrywanie artefaktów, częstotliwość krańcową widma (SEF) i monitorowanie asymetrii mające na celu ilościowe określenie różnicy w aktywności mózgu między lewą i prawą półkulą.
Ocena szeregu parametrów klinicznych.
Dzięki czterem jednocześnie obsługiwanym kanałom krzywych EEG moduł Masimo SedLine umożliwia monitorowanie EEG z obu półkul i porównanie kory czołowej i przedczołowej mózgu po lewej i prawej stronie w celu wygenerowania przetworzonego parametru EEG — wskaźnika stanu pacjenta (PSI). Ta specjalnie opracowana zmienna EEG służy do analizy wpływu środków znieczulających, takich jak alfentanyl, desfluran, fentanyl, izofluran, podtlenek azotu, propofol, remifentanyl i sewofluran. Inne pomiary modułu SedLine obejmują elektromiografię, współczynnik tłumienia, wykrywanie artefaktów, częstotliwość krańcową widma (SEF) i monitorowanie asymetrii mające na celu ilościowe określenie różnicy w aktywności mózgu między lewą i prawą półkulą.
Kompleksowa ocena czynności mózgu
Obraz pełen informacji.
Poszukujesz możliwości bardziej wnikliwej oceny czynności mózgu? Rozważ jednoczesne stosowanie czujników EEG modułu Masimo SedLine i czujników do pomiaru regionalnego utlenowania mózgu Masimo O3, które pozwalają uzyskać dogłębny obraz czynności mózgu i wyświetlić go na wybranych monitorach IntelliVue firmy Philips. Do szybkiego i dokładnego monitorowania efektów działania środków znieczulających moduł SedLine wykorzystuje akwizycję danych z obu półkul mózgu i przetwarzanie sygnałów EEG. Natomiast system oksymetrii O3 pomaga monitorować natlenienie mózgu w sytuacjach, gdy pulsoksymetria może nie odzwierciedlać w pełni ilości tlenu docierającego do tego narządu¹.
Obraz pełen informacji.
Poszukujesz możliwości bardziej wnikliwej oceny czynności mózgu? Rozważ jednoczesne stosowanie czujników EEG modułu Masimo SedLine i czujników do pomiaru regionalnego utlenowania mózgu Masimo O3, które pozwalają uzyskać dogłębny obraz czynności mózgu i wyświetlić go na wybranych monitorach IntelliVue firmy Philips. Do szybkiego i dokładnego monitorowania efektów działania środków znieczulających moduł SedLine wykorzystuje akwizycję danych z obu półkul mózgu i przetwarzanie sygnałów EEG. Natomiast system oksymetrii O3 pomaga monitorować natlenienie mózgu w sytuacjach, gdy pulsoksymetria może nie odzwierciedlać w pełni ilości tlenu docierającego do tego narządu¹.
Obraz pełen informacji.
Poszukujesz możliwości bardziej wnikliwej oceny czynności mózgu? Rozważ jednoczesne stosowanie czujników EEG modułu Masimo SedLine i czujników do pomiaru regionalnego utlenowania mózgu Masimo O3, które pozwalają uzyskać dogłębny obraz czynności mózgu i wyświetlić go na wybranych monitorach IntelliVue firmy Philips. Do szybkiego i dokładnego monitorowania efektów działania środków znieczulających moduł SedLine wykorzystuje akwizycję danych z obu półkul mózgu i przetwarzanie sygnałów EEG. Natomiast system oksymetrii O3 pomaga monitorować natlenienie mózgu w sytuacjach, gdy pulsoksymetria może nie odzwierciedlać w pełni ilości tlenu docierającego do tego narządu¹.
Modułowa konstrukcja
Zintegrowane rozwiązanie do sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii.
Nieinwazyjna rejestracja sygnałów z czterech kanałów krzywych EEG jednocześnie odbywa się za pośrednictwem mocowanych na czole czujników. Sygnały EEG są przesyłane do urządzenia pomiarowego SedLine, a następnie — z wykorzystaniem kabla pacjenta — bezpośrednio do łatwego do podłączenia modułu SedLine. Po odebraniu danych EEG pacjenta w monitorach IntelliVue MX500, MX550, MX750 lub MX850 firmy Philips oraz stacji centralnej PIC iX przeprowadzana jest ich ocena w czasie rzeczywistym wraz z określeniem trendów. System SedLine może pomóc w wyborze jak najlepszego sposobu postępowania w przypadku pacjentów poddanych znieczuleniu.
Zintegrowane rozwiązanie do sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii.
Nieinwazyjna rejestracja sygnałów z czterech kanałów krzywych EEG jednocześnie odbywa się za pośrednictwem mocowanych na czole czujników. Sygnały EEG są przesyłane do urządzenia pomiarowego SedLine, a następnie — z wykorzystaniem kabla pacjenta — bezpośrednio do łatwego do podłączenia modułu SedLine. Po odebraniu danych EEG pacjenta w monitorach IntelliVue MX500, MX550, MX750 lub MX850 firmy Philips oraz stacji centralnej PIC iX przeprowadzana jest ich ocena w czasie rzeczywistym wraz z określeniem trendów. System SedLine może pomóc w wyborze jak najlepszego sposobu postępowania w przypadku pacjentów poddanych znieczuleniu.
Zintegrowane rozwiązanie do sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii.
Nieinwazyjna rejestracja sygnałów z czterech kanałów krzywych EEG jednocześnie odbywa się za pośrednictwem mocowanych na czole czujników. Sygnały EEG są przesyłane do urządzenia pomiarowego SedLine, a następnie — z wykorzystaniem kabla pacjenta — bezpośrednio do łatwego do podłączenia modułu SedLine. Po odebraniu danych EEG pacjenta w monitorach IntelliVue MX500, MX550, MX750 lub MX850 firmy Philips oraz stacji centralnej PIC iX przeprowadzana jest ich ocena w czasie rzeczywistym wraz z określeniem trendów. System SedLine może pomóc w wyborze jak najlepszego sposobu postępowania w przypadku pacjentów poddanych znieczuleniu.
Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.