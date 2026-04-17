Ocena szeregu parametrów klinicznych.
Dzięki czterem jednocześnie obsługiwanym kanałom krzywych EEG moduł Masimo SedLine umożliwia monitorowanie EEG z obu półkul i porównanie kory czołowej i przedczołowej mózgu po lewej i prawej stronie w celu wygenerowania przetworzonego parametru EEG — wskaźnika stanu pacjenta (PSI). Ta specjalnie opracowana zmienna EEG służy do analizy wpływu środków znieczulających, takich jak alfentanyl, desfluran, fentanyl, izofluran, podtlenek azotu, propofol, remifentanyl i sewofluran. Inne pomiary modułu SedLine obejmują elektromiografię, współczynnik tłumienia, wykrywanie artefaktów, częstotliwość krańcową widma (SEF) i monitorowanie asymetrii mające na celu ilościowe określenie różnicy w aktywności mózgu między lewą i prawą półkulą.