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Avalon ECG/IUP

Przetwornik

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Przetwornik EKG/IUP Avalon umożliwia pomiar EKG płodu/matki i ciśnienia wewnątrzmacicznego. Połączenie niezawodności i elastyczności w jednym przetworniku umożliwia wygodne prowadzenie wewnętrznych lub zewnętrznych pomiarów parametrów płodu/matki.

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Cechy
Dane dotyczące płodu i matki
Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Przetwornik może być traktowany jako moduł pomiarowy, który można podłączyć do monitora płodu w celu dostarczania danych płodu i matki.

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki
Przetwornik może być traktowany jako moduł pomiarowy, który można podłączyć do monitora płodu w celu dostarczania danych płodu i matki.

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Przetwornik może być traktowany jako moduł pomiarowy, który można podłączyć do monitora płodu w celu dostarczania danych płodu i matki.
Click here for more information
Dane dotyczące płodu i matki
Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Przetwornik może być traktowany jako moduł pomiarowy, który można podłączyć do monitora płodu w celu dostarczania danych płodu i matki.
Złącza w kształcie litery D
Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Złącza w kształcie litery D umożliwiają łatwe podłączenie do dowolnego odpowiedniego gniazda czujnika płodu w monitorze płodu, zapewniając wygodę połączenia plug-and-play.

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D
Złącza w kształcie litery D umożliwiają łatwe podłączenie do dowolnego odpowiedniego gniazda czujnika płodu w monitorze płodu, zapewniając wygodę połączenia plug-and-play.

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Złącza w kształcie litery D umożliwiają łatwe podłączenie do dowolnego odpowiedniego gniazda czujnika płodu w monitorze płodu, zapewniając wygodę połączenia plug-and-play.
Click here for more information
Złącza w kształcie litery D
Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Złącza w kształcie litery D umożliwiają łatwe podłączenie do dowolnego odpowiedniego gniazda czujnika płodu w monitorze płodu, zapewniając wygodę połączenia plug-and-play.
Integracja

Integracja

Zintegrowanie kilku pomiarów w jednym przetworniku sprawia, że monitorowanie jest bardziej elastyczne, i zmniejsza liczbę wymaganych przetworników.

Integracja

Zintegrowanie kilku pomiarów w jednym przetworniku sprawia, że monitorowanie jest bardziej elastyczne, i zmniejsza liczbę wymaganych przetworników.

Integracja

Zintegrowanie kilku pomiarów w jednym przetworniku sprawia, że monitorowanie jest bardziej elastyczne, i zmniejsza liczbę wymaganych przetworników.
  • Dane dotyczące płodu i matki
  • Złącza w kształcie litery D
  • Integracja
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Dane dotyczące płodu i matki
Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Przetwornik może być traktowany jako moduł pomiarowy, który można podłączyć do monitora płodu w celu dostarczania danych płodu i matki.

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki
Przetwornik może być traktowany jako moduł pomiarowy, który można podłączyć do monitora płodu w celu dostarczania danych płodu i matki.

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Przetwornik może być traktowany jako moduł pomiarowy, który można podłączyć do monitora płodu w celu dostarczania danych płodu i matki.
Click here for more information
Dane dotyczące płodu i matki
Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Dostarczanie danych dotyczących płodu i matki

Przetwornik może być traktowany jako moduł pomiarowy, który można podłączyć do monitora płodu w celu dostarczania danych płodu i matki.
Złącza w kształcie litery D
Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Złącza w kształcie litery D umożliwiają łatwe podłączenie do dowolnego odpowiedniego gniazda czujnika płodu w monitorze płodu, zapewniając wygodę połączenia plug-and-play.

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D
Złącza w kształcie litery D umożliwiają łatwe podłączenie do dowolnego odpowiedniego gniazda czujnika płodu w monitorze płodu, zapewniając wygodę połączenia plug-and-play.

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Złącza w kształcie litery D umożliwiają łatwe podłączenie do dowolnego odpowiedniego gniazda czujnika płodu w monitorze płodu, zapewniając wygodę połączenia plug-and-play.
Click here for more information
Złącza w kształcie litery D
Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Łatwe podłączanie dzięki złączom w kształcie litery D

Złącza w kształcie litery D umożliwiają łatwe podłączenie do dowolnego odpowiedniego gniazda czujnika płodu w monitorze płodu, zapewniając wygodę połączenia plug-and-play.
Integracja

Integracja

Zintegrowanie kilku pomiarów w jednym przetworniku sprawia, że monitorowanie jest bardziej elastyczne, i zmniejsza liczbę wymaganych przetworników.

Integracja

Zintegrowanie kilku pomiarów w jednym przetworniku sprawia, że monitorowanie jest bardziej elastyczne, i zmniejsza liczbę wymaganych przetworników.

Integracja

Zintegrowanie kilku pomiarów w jednym przetworniku sprawia, że monitorowanie jest bardziej elastyczne, i zmniejsza liczbę wymaganych przetworników.

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Specyfikacja

Parametry środowiskowe
Parametry środowiskowe
Temperatura robocza
  • Od 0°C do 40°C
Wilgotność względna pracy
  • Maks. 95% wilgotności względnej w temp. 40°C
Wysokość n.p.m. podczas pracy
  • Od -500 m do 3000 m
Temperatura przechowywania/transportu
  • Od -20°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania/transportu
  • Maks. 90% wilgotności względnej w temp. 60°C
Wysokość nad poziomem morza podczas przechowywania/transportu
  • Od -500 m do 13 100 m
Parametry środowiskowe
Parametry środowiskowe
Temperatura robocza
  • Od 0°C do 40°C
Wilgotność względna pracy
  • Maks. 95% wilgotności względnej w temp. 40°C
Zobacz wszystkie specyfikacje
Parametry środowiskowe
Parametry środowiskowe
Temperatura robocza
  • Od 0°C do 40°C
Wilgotność względna pracy
  • Maks. 95% wilgotności względnej w temp. 40°C
Wysokość n.p.m. podczas pracy
  • Od -500 m do 3000 m
Temperatura przechowywania/transportu
  • Od -20°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania/transportu
  • Maks. 90% wilgotności względnej w temp. 60°C
Wysokość nad poziomem morza podczas przechowywania/transportu
  • Od -500 m do 13 100 m
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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