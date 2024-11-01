Przetwornik EKG/IUP Avalon umożliwia pomiar EKG płodu/matki i ciśnienia wewnątrzmacicznego. Połączenie niezawodności i elastyczności w jednym przetworniku umożliwia wygodne prowadzenie wewnętrznych lub zewnętrznych pomiarów parametrów płodu/matki.
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|Temperatura robocza
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|Wilgotność względna pracy
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|Wysokość n.p.m. podczas pracy
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|Temperatura przechowywania/transportu
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|Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania/transportu
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|Wysokość nad poziomem morza podczas przechowywania/transportu
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|Temperatura robocza
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|Wilgotność względna pracy
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|Temperatura robocza
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|Wilgotność względna pracy
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|Wysokość n.p.m. podczas pracy
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|Temperatura przechowywania/transportu
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|Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania/transportu
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|Wysokość nad poziomem morza podczas przechowywania/transportu
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