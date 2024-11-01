12-odprowadzeniowy zestaw odprowadzeń EKG firmy Philips 989803180151 z oznaczeniami kolorystycznymi zgodnymi z normą IEC jest przeznaczony do użytku u wielu pacjentów w połączeniu z systemem do badań obciążeniowych ST80i. Zestaw ten, należący do naszej oferty medycznych materiałów eksploatacyjnych, pomaga wykonywać pomiary w celach diagnostycznych. Standardowa długość — 1,05 metra.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Ekranowany kabel.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Ekranowany kabel.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Do diagnostyki
Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.
Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.
Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.
Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.
Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.
Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.
Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Ekranowany kabel.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Ekranowany kabel.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Do diagnostyki
Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.
Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.
Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.
Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.
Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.
Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.
Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
ST80i: 860343, 860351
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
Tak
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
Tak
Jednostka opakowania
1 zestaw odprowadzeń
Sterylny LUB niesterylny
Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
40420A
Zatwierdzone przez FDA
Tak
Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.