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12-Lead Complete Lead Set (IEC), Standard Length, Snaps IEC

Akcesoria do pomiaru EKG

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12-odprowadzeniowy zestaw odprowadzeń EKG firmy Philips 989803180151 z oznaczeniami kolorystycznymi zgodnymi z normą IEC jest przeznaczony do użytku u wielu pacjentów w połączeniu z systemem do badań obciążeniowych ST80i. Zestaw ten, należący do naszej oferty medycznych materiałów eksploatacyjnych, pomaga wykonywać pomiary w celach diagnostycznych. Standardowa długość — 1,05 metra.

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Cechy
Wydajność, jakiej wymagasz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Do diagnostyki

Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.

Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.

Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.

Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.

Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.

Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.
Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
  • Wydajność, jakiej wymagasz.
  • Do diagnostyki
  • Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.
Zobacz wszystkie cechy
Wydajność, jakiej wymagasz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Do diagnostyki

Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.

Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.

Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.

Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.

Zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips.

Nasze 12-odprowadzeniowe kable EKG są zgodne z systemem do badań obciążeniowych ST80i firmy Philips i służą do diagnostyki chorób tętnic wieńcowych, oceny ryzyka i rokowań u pacjentów, u których występują objawy, z chorobami tętnic wieńcowych w wywiadzie, a także do monitorowania pacjentów po przebytym zawale serca.
Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

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Specyfikacja

Zestaw odprowadzeń EKG
Zestaw odprowadzeń EKG
Długość zestawu odprowadzeń
  • Standardowa długość: 1,05 metra
Liczba odprowadzeń
  • 12
Kodowanie kolorem
  • IEC
Typ złącza
  • Zatrzask
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • ST80i: 860343, 860351
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 zestaw odprowadzeń
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • 40420A
Zatwierdzone przez FDA
  • Tak
Zestaw odprowadzeń EKG
Zestaw odprowadzeń EKG
Długość zestawu odprowadzeń
  • Standardowa długość: 1,05 metra
Liczba odprowadzeń
  • 12
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zestaw odprowadzeń EKG
Zestaw odprowadzeń EKG
Długość zestawu odprowadzeń
  • Standardowa długość: 1,05 metra
Liczba odprowadzeń
  • 12
Kodowanie kolorem
  • IEC
Typ złącza
  • Zatrzask
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • ST80i: 860343, 860351
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 zestaw odprowadzeń
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • 40420A
Zatwierdzone przez FDA
  • Tak
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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