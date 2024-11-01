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Temperature accessories 989803221301

Wielorazowy kabel łączący, pomiar temperatury, 1,5 m

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Kabel przedłużający może być używany z monitorami pacjenta oraz innymi urządzeniami pomiarowymi firmy Philips. Kabel przedłużający łączy jednorazowe sondy temperatury z monitorem pacjenta. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia monitorującego, aby uzyskać informacje na temat kompatybilności. Długość całkowita: 150 cm. 1 opakowanie = 1 kabel

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Specyfikacja

Kabel łączący do pomiaru temperatury
Kabel łączący do pomiaru temperatury
Długość kabla
  • 150 cm
Liczba styków
  • 2
Zgodność
  • Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia monitorującego
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
  • PCE
Opakowanie
  • 1 opakowanie = 1 kabel
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Wielokrotnego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Wszystkie
Zastępuje produkt
  • 21082B
Długość kabla
  • 150 cm
Okres przydatności do użytku
  • nie dotyczy
Możliwość użycia z produktami firm innych niż Philips
  • Nie
Nie zawierają DEHP
  • Tak
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • Monitor pacjenta IntelliVue MX100 (867033)
  • Moduł wieloparametrowy IntelliVue MMX (867036)
  • Moduły pomiarowe IntelliVue 867039, 867040, 867041
  • Serwer wieloparametrowy IntelliVue / SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A i X2 M3002A
  • Moduł do pomiaru temperatury M1029A
  • Monitor pacjenta 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Moduł wieloparametrowy IntelliVue X3 (867030)
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Kabel łączący do pomiaru temperatury
Kabel łączący do pomiaru temperatury
Długość kabla
  • 150 cm
Liczba styków
  • 2
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
  • PCE
Opakowanie
  • 1 opakowanie = 1 kabel
Zobacz wszystkie specyfikacje
Kabel łączący do pomiaru temperatury
Kabel łączący do pomiaru temperatury
Długość kabla
  • 150 cm
Liczba styków
  • 2
Zgodność
  • Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia monitorującego
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
  • PCE
Opakowanie
  • 1 opakowanie = 1 kabel
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Wielokrotnego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Wszystkie
Zastępuje produkt
  • 21082B
Długość kabla
  • 150 cm
Okres przydatności do użytku
  • nie dotyczy
Możliwość użycia z produktami firm innych niż Philips
  • Nie
Nie zawierają DEHP
  • Tak
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • Monitor pacjenta IntelliVue MX100 (867033)
  • Moduł wieloparametrowy IntelliVue MMX (867036)
  • Moduły pomiarowe IntelliVue 867039, 867040, 867041
  • Serwer wieloparametrowy IntelliVue / SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A i X2 M3002A
  • Moduł do pomiaru temperatury M1029A
  • Monitor pacjenta 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Moduł wieloparametrowy IntelliVue X3 (867030)
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Posiada certyfikat CE
  • Tak
  • Nie należy umieszczać sondy do pomiaru temperatury skóry na skórze uszkodzonej, zmienionej chorobowo lub na otwartych ranach.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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