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9 Fr Esophageal/Rectal Temperature Probe, Non-Sterile 989803222881

Akcesoria do pomiaru temperatury

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Jednorazowa przełykowa/odbytnicza sonda temperatury 9 F przeznaczona do ciągłego monitorowania, niesterylna. Dla pacjentów pediatrycznych. Sondy nie można podłączyć bezpośrednio do monitora. Wymagany jest zgodny, zatwierdzony kabel przedłużający. Długość całkowita: 75 cm. 1 pudełko = 20 sond.

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Specyfikacja

Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecięca
Miejsce zamocowania
  • Przełykowa/odbytnicza
Rozmiar czujnika
  • 9 F
Długość kabla
  • 75 cm
Zgodność
  • Kabel łączący 989803221301 (1,5 m) lub 989803221181 (3 m)
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Opakowanie
  • 1 pudełko = 20 sond umieszczonych w oddzielnych opakowaniach
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Jednorazowego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecięca
Zastępuje produkt
  • M1837A
Okres przydatności do użytku
  • nie dotyczy
Możliwość użycia z produktami firm innych niż Philips
  • Nie
Nie zawierają DEHP
  • Tak
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • Monitor pacjenta IntelliVue MX100 (867033)
  • Moduł wieloparametrowy IntelliVue MMX (867036)
  • Moduły pomiarowe IntelliVue 867039, 867040, 867041
  • Serwer wieloparametrowy IntelliVue / SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A i X2 M3002A
  • Moduł do pomiaru temperatury M1029A
  • Monitor pacjenta 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Moduł wieloparametrowy IntelliVue X3 (867030)
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
  • 989803221301; 989803221181
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecięca
Miejsce zamocowania
  • Przełykowa/odbytnicza
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Opakowanie
  • 1 pudełko = 20 sond umieszczonych w oddzielnych opakowaniach
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Jednorazowego użytku
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Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecięca
Miejsce zamocowania
  • Przełykowa/odbytnicza
Rozmiar czujnika
  • 9 F
Długość kabla
  • 75 cm
Zgodność
  • Kabel łączący 989803221301 (1,5 m) lub 989803221181 (3 m)
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Opakowanie
  • 1 pudełko = 20 sond umieszczonych w oddzielnych opakowaniach
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Jednorazowego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecięca
Zastępuje produkt
  • M1837A
Okres przydatności do użytku
  • nie dotyczy
Możliwość użycia z produktami firm innych niż Philips
  • Nie
Nie zawierają DEHP
  • Tak
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • Monitor pacjenta IntelliVue MX100 (867033)
  • Moduł wieloparametrowy IntelliVue MMX (867036)
  • Moduły pomiarowe IntelliVue 867039, 867040, 867041
  • Serwer wieloparametrowy IntelliVue / SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A i X2 M3002A
  • Moduł do pomiaru temperatury M1029A
  • Monitor pacjenta 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Moduł wieloparametrowy IntelliVue X3 (867030)
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
  • 989803221301; 989803221181
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Posiada certyfikat CE
  • Tak
  • Nie należy stosować sondy ogólnego przeznaczenia u pacjentów, w przypadku których jej umieszczenie w przełyku mogłoby stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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