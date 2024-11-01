Jednorazowa przełykowa/odbytnicza sonda temperatury 9 F przeznaczona do ciągłego monitorowania, niesterylna. Dla pacjentów pediatrycznych. Sondy nie można podłączyć bezpośrednio do monitora. Wymagany jest zgodny, zatwierdzony kabel przedłużający. Długość całkowita: 75 cm. 1 pudełko = 20 sond.
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|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Miejsce zamocowania
|
|Rozmiar czujnika
|
|Długość kabla
|
|Zgodność
|
|Opakowanie
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Zastępuje produkt
|
|Okres przydatności do użytku
|
|Możliwość użycia z produktami firm innych niż Philips
|
|Nie zawierają DEHP
|
|Do użytku ze sprzętem firmy Philips
|
|Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
|
|Brak zawartości lateksu
|
|Sterylny lub niesterylny
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Miejsce zamocowania
|
|Opakowanie
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Miejsce zamocowania
|
|Rozmiar czujnika
|
|Długość kabla
|
|Zgodność
|
|Opakowanie
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Zastępuje produkt
|
|Okres przydatności do użytku
|
|Możliwość użycia z produktami firm innych niż Philips
|
|Nie zawierają DEHP
|
|Do użytku ze sprzętem firmy Philips
|
|Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
|
|Brak zawartości lateksu
|
|Sterylny lub niesterylny
|
|Posiada certyfikat CE
|
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