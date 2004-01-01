Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Wiele stacjonarnych koncentratorów tlenu może pracować bardzo głośno, zakłócając spokój pacjentów i ich bliskich, natomiast koncentrator tlenu Oxygenate 5 emituje dźwięk o natężeniu <40 dBA.
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 został opracowany z myślą o zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada filtry wymieniane przez użytkowników, a cyfrowy wyświetlacz pozwala kontrolować ustawienia przepływu.
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dystrybuowany przez firmę Philips Respironics oraz objęty profesjonalnym wsparciem serwisowym.
Klasa II, część typu BF wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta, sprzęt nienależący do kategorii AP/APG
Koncentratory tlenu
Koncentratory tlenu
Ciśnienie wylotowe tlenu
30–80 kPa
Parametry techniczne
Parametry techniczne
Przepływ w litrach
0,5–5 l/min
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest produkowany przez firmę Jiangsu Jonsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. i dystrybuowany przez firmę Philips North America, LLC
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.