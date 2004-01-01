Wyszukiwane terminy

Oxygen Concentrator - Oxygenate 5 HC1156380

Produkt nieprzeznaczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 zapewnia większy komfort pacjentom wymagającym podawania dodatkowego tlenu. Jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych.

Cechy
Komfort pacjenta
Wiele stacjonarnych koncentratorów tlenu może pracować bardzo głośno, zakłócając spokój pacjentów i ich bliskich, natomiast koncentrator tlenu Oxygenate 5 emituje dźwięk o natężeniu <40 dBA.

Wiele stacjonarnych koncentratorów tlenu może pracować bardzo głośno, zakłócając spokój pacjentów i ich bliskich, natomiast koncentrator tlenu Oxygenate 5 emituje dźwięk o natężeniu <40 dBA.

Wiele stacjonarnych koncentratorów tlenu może pracować bardzo głośno, zakłócając spokój pacjentów i ich bliskich, natomiast koncentrator tlenu Oxygenate 5 emituje dźwięk o natężeniu <40 dBA.
Komfort pacjenta
Wiele stacjonarnych koncentratorów tlenu może pracować bardzo głośno, zakłócając spokój pacjentów i ich bliskich, natomiast koncentrator tlenu Oxygenate 5 emituje dźwięk o natężeniu <40 dBA.
Zaangażowanie pacjentów
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 został opracowany z myślą o zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada filtry wymieniane przez użytkowników, a cyfrowy wyświetlacz pozwala kontrolować ustawienia przepływu.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 został opracowany z myślą o zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada filtry wymieniane przez użytkowników, a cyfrowy wyświetlacz pozwala kontrolować ustawienia przepływu.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 został opracowany z myślą o zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada filtry wymieniane przez użytkowników, a cyfrowy wyświetlacz pozwala kontrolować ustawienia przepływu.
Zaangażowanie pacjentów
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 został opracowany z myślą o zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada filtry wymieniane przez użytkowników, a cyfrowy wyświetlacz pozwala kontrolować ustawienia przepływu.
Obsługa i wsparcie klienta
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dystrybuowany przez firmę Philips Respironics oraz objęty profesjonalnym wsparciem serwisowym.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dystrybuowany przez firmę Philips Respironics oraz objęty profesjonalnym wsparciem serwisowym.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dystrybuowany przez firmę Philips Respironics oraz objęty profesjonalnym wsparciem serwisowym.
Obsługa i wsparcie klienta
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dystrybuowany przez firmę Philips Respironics oraz objęty profesjonalnym wsparciem serwisowym.
Dziewięć poziomów filtracji
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 ma 9 poziomów filtracji: główny filtr powietrza, dodatkowy filtr powietrza, wejściowy filtr tłumiący, filtr wejściowy jednostki absorpcyjnej, filtr sitowy, filtr odpływowy jednostki absorpcyjnej, filtr zbiornika tlenu, filtr wyjściowy tlenu i filtr butelki nawilżacza.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 ma 9 poziomów filtracji: główny filtr powietrza, dodatkowy filtr powietrza, wejściowy filtr tłumiący, filtr wejściowy jednostki absorpcyjnej, filtr sitowy, filtr odpływowy jednostki absorpcyjnej, filtr zbiornika tlenu, filtr wyjściowy tlenu i filtr butelki nawilżacza.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 ma 9 poziomów filtracji: główny filtr powietrza, dodatkowy filtr powietrza, wejściowy filtr tłumiący, filtr wejściowy jednostki absorpcyjnej, filtr sitowy, filtr odpływowy jednostki absorpcyjnej, filtr zbiornika tlenu, filtr wyjściowy tlenu i filtr butelki nawilżacza.
Dziewięć poziomów filtracji
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 ma 9 poziomów filtracji: główny filtr powietrza, dodatkowy filtr powietrza, wejściowy filtr tłumiący, filtr wejściowy jednostki absorpcyjnej, filtr sitowy, filtr odpływowy jednostki absorpcyjnej, filtr zbiornika tlenu, filtr wyjściowy tlenu i filtr butelki nawilżacza.
Wspiera świadczeniodawców i klinicystów w zarządzaniu opieką nad pacjentem
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dostarczany z czterema dodatkowymi wlotowymi filtrami powietrza oraz jednym dodatkowym filtrem powietrza, a także jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dostarczany z czterema dodatkowymi wlotowymi filtrami powietrza oraz jednym dodatkowym filtrem powietrza, a także jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dostarczany z czterema dodatkowymi wlotowymi filtrami powietrza oraz jednym dodatkowym filtrem powietrza, a także jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją.
Wspiera świadczeniodawców i klinicystów w zarządzaniu opieką nad pacjentem
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dostarczany z czterema dodatkowymi wlotowymi filtrami powietrza oraz jednym dodatkowym filtrem powietrza, a także jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją.
  • Komfort pacjenta
  • Zaangażowanie pacjentów
  • Obsługa i wsparcie klienta
  • Dziewięć poziomów filtracji
Komfort pacjenta
Wiele stacjonarnych koncentratorów tlenu może pracować bardzo głośno, zakłócając spokój pacjentów i ich bliskich, natomiast koncentrator tlenu Oxygenate 5 emituje dźwięk o natężeniu <40 dBA.

Wiele stacjonarnych koncentratorów tlenu może pracować bardzo głośno, zakłócając spokój pacjentów i ich bliskich, natomiast koncentrator tlenu Oxygenate 5 emituje dźwięk o natężeniu <40 dBA.

Wiele stacjonarnych koncentratorów tlenu może pracować bardzo głośno, zakłócając spokój pacjentów i ich bliskich, natomiast koncentrator tlenu Oxygenate 5 emituje dźwięk o natężeniu <40 dBA.
Komfort pacjenta
Wiele stacjonarnych koncentratorów tlenu może pracować bardzo głośno, zakłócając spokój pacjentów i ich bliskich, natomiast koncentrator tlenu Oxygenate 5 emituje dźwięk o natężeniu <40 dBA.
Zaangażowanie pacjentów
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 został opracowany z myślą o zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada filtry wymieniane przez użytkowników, a cyfrowy wyświetlacz pozwala kontrolować ustawienia przepływu.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 został opracowany z myślą o zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada filtry wymieniane przez użytkowników, a cyfrowy wyświetlacz pozwala kontrolować ustawienia przepływu.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 został opracowany z myślą o zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada filtry wymieniane przez użytkowników, a cyfrowy wyświetlacz pozwala kontrolować ustawienia przepływu.
Zaangażowanie pacjentów
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 został opracowany z myślą o zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada filtry wymieniane przez użytkowników, a cyfrowy wyświetlacz pozwala kontrolować ustawienia przepływu.
Obsługa i wsparcie klienta
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dystrybuowany przez firmę Philips Respironics oraz objęty profesjonalnym wsparciem serwisowym.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dystrybuowany przez firmę Philips Respironics oraz objęty profesjonalnym wsparciem serwisowym.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dystrybuowany przez firmę Philips Respironics oraz objęty profesjonalnym wsparciem serwisowym.
Obsługa i wsparcie klienta
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dystrybuowany przez firmę Philips Respironics oraz objęty profesjonalnym wsparciem serwisowym.
Dziewięć poziomów filtracji
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 ma 9 poziomów filtracji: główny filtr powietrza, dodatkowy filtr powietrza, wejściowy filtr tłumiący, filtr wejściowy jednostki absorpcyjnej, filtr sitowy, filtr odpływowy jednostki absorpcyjnej, filtr zbiornika tlenu, filtr wyjściowy tlenu i filtr butelki nawilżacza.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 ma 9 poziomów filtracji: główny filtr powietrza, dodatkowy filtr powietrza, wejściowy filtr tłumiący, filtr wejściowy jednostki absorpcyjnej, filtr sitowy, filtr odpływowy jednostki absorpcyjnej, filtr zbiornika tlenu, filtr wyjściowy tlenu i filtr butelki nawilżacza.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 ma 9 poziomów filtracji: główny filtr powietrza, dodatkowy filtr powietrza, wejściowy filtr tłumiący, filtr wejściowy jednostki absorpcyjnej, filtr sitowy, filtr odpływowy jednostki absorpcyjnej, filtr zbiornika tlenu, filtr wyjściowy tlenu i filtr butelki nawilżacza.
Dziewięć poziomów filtracji
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 ma 9 poziomów filtracji: główny filtr powietrza, dodatkowy filtr powietrza, wejściowy filtr tłumiący, filtr wejściowy jednostki absorpcyjnej, filtr sitowy, filtr odpływowy jednostki absorpcyjnej, filtr zbiornika tlenu, filtr wyjściowy tlenu i filtr butelki nawilżacza.
Wspiera świadczeniodawców i klinicystów w zarządzaniu opieką nad pacjentem
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dostarczany z czterema dodatkowymi wlotowymi filtrami powietrza oraz jednym dodatkowym filtrem powietrza, a także jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dostarczany z czterema dodatkowymi wlotowymi filtrami powietrza oraz jednym dodatkowym filtrem powietrza, a także jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją.

Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dostarczany z czterema dodatkowymi wlotowymi filtrami powietrza oraz jednym dodatkowym filtrem powietrza, a także jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją.
Wspiera świadczeniodawców i klinicystów w zarządzaniu opieką nad pacjentem
Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest dostarczany z czterema dodatkowymi wlotowymi filtrami powietrza oraz jednym dodatkowym filtrem powietrza, a także jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją.

Specyfikacja

Ogólne dane systemowe
Ogólne dane systemowe
Dimensions
  • 41 × 26,5 × 53 +/-2 cm
Weight
  • 18 kg
Poziom głośności
  • &lt;40 dBA
Tryb pracy
  • Ciągła
Wnikanie wody lub cząstek stałych do urządzenia
  • IP21
Przepływ tlenu 1–4 l/min (koncentrator tlenu)
Przepływ tlenu 1–4 l/min (koncentrator tlenu)
Kryteria akceptacji
  • 93% ±3%
Rzeczywiste stężenie tlenu
  • 95%
Przepływ tlenu 5 l/min (koncentrator tlenu)
Przepływ tlenu 5 l/min (koncentrator tlenu)
Kryteria akceptacji
  • 93% ±3%
Rzeczywiste stężenie tlenu
  • 93%
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Źródło zasilania
  • 230 V / 50 Hz
Pobór mocy
  • &lt;360 VA
Bezpiecznik
  • F5AL250V
Klasyfikacja bezpieczeństwa elektrycznego
  • Klasa II, część typu BF wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta, sprzęt nienależący do kategorii AP/APG
Koncentratory tlenu
Koncentratory tlenu
Ciśnienie wylotowe tlenu
  • 30–80 kPa
Parametry techniczne
Parametry techniczne
Przepływ w litrach
  • 0,5–5 l/min
  • Koncentrator tlenu Oxygenate 5 jest produkowany przez firmę Jiangsu Jonsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. i dystrybuowany przez firmę Philips North America, LLC

