Wyszukiwane terminy

Compact 5500CV

Kompaktowy ultrasonograf do obrazowania serca i naczyń klasy premium

Znajdź podobne produkty

Możliwości niektórych kompaktowych ultrasonografów są naprawdę skromne. Ultrasonograf Compact 5500CV firmy Philips do obrazowania serca i naczyń jest inny. Wyposażony w rozwiązania i przebieg badania charakterystyczne dla naszych aparatów klasy premium, ten niewielki, przenośny ultrasonograf oferuje zaawansowane funkcje obrazowania serca oraz jakość obrazu porównywalną z jakością zapewnianą przez wysokiej klasy aparaty stacjonarne, co pozwala sprawnie przeprowadzić zarówno szybkie badanie przyłóżkowe, jak i bardziej złożone badanie diagnostyczne. Ultrasonograf Compact 5500CV to kompaktowe rozmiary bez kompromisów.

Kontakt z nami
Cechy
Opieka tam, gdzie to niezbędne
Opieka tam, gdzie to niezbędne

Opieka tam, gdzie to niezbędne

Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.

Opieka tam, gdzie to niezbędne

Opieka tam, gdzie to niezbędne
Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.

Opieka tam, gdzie to niezbędne

Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.
Click here for more information
Opieka tam, gdzie to niezbędne
Opieka tam, gdzie to niezbędne

Opieka tam, gdzie to niezbędne

Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę
Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.
Click here for more information
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania
Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].
Click here for more information
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].
Click here for more information
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].
Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie
Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie
Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].
Click here for more information
Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie
Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).
Click here for more information
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom
Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].
Click here for more information
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].
Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips
Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Możliwość korzystania z tych samych głowic w ultrasonografach EPIQ CVx, Affiniti CVx i Compact 5500CV firmy Philips przekłada się na znaczne oszczędności.

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips
Możliwość korzystania z tych samych głowic w ultrasonografach EPIQ CVx, Affiniti CVx i Compact 5500CV firmy Philips przekłada się na znaczne oszczędności.

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Możliwość korzystania z tych samych głowic w ultrasonografach EPIQ CVx, Affiniti CVx i Compact 5500CV firmy Philips przekłada się na znaczne oszczędności.
Click here for more information
Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips
Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Możliwość korzystania z tych samych głowic w ultrasonografach EPIQ CVx, Affiniti CVx i Compact 5500CV firmy Philips przekłada się na znaczne oszczędności.
  • Opieka tam, gdzie to niezbędne
  • Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę
  • Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania
  • Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej
Zobacz wszystkie cechy
Opieka tam, gdzie to niezbędne
Opieka tam, gdzie to niezbędne

Opieka tam, gdzie to niezbędne

Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.

Opieka tam, gdzie to niezbędne

Opieka tam, gdzie to niezbędne
Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.

Opieka tam, gdzie to niezbędne

Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.
Click here for more information
Opieka tam, gdzie to niezbędne
Opieka tam, gdzie to niezbędne

Opieka tam, gdzie to niezbędne

Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę
Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.
Click here for more information
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę

Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania
Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].
Click here for more information
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania

Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].
Click here for more information
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej

Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].
Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie
Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie
Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].
Click here for more information
Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie
Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Odtwarzalne, wymierne pomiary przyspieszają rozpoznanie

Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).
Click here for more information
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych

Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom
Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].
Click here for more information
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom

Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].
Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips
Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Możliwość korzystania z tych samych głowic w ultrasonografach EPIQ CVx, Affiniti CVx i Compact 5500CV firmy Philips przekłada się na znaczne oszczędności.

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips
Możliwość korzystania z tych samych głowic w ultrasonografach EPIQ CVx, Affiniti CVx i Compact 5500CV firmy Philips przekłada się na znaczne oszczędności.

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Możliwość korzystania z tych samych głowic w ultrasonografach EPIQ CVx, Affiniti CVx i Compact 5500CV firmy Philips przekłada się na znaczne oszczędności.
Click here for more information
Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips
Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Głowice zgodne z innymi ultrasonografami Philips

Możliwość korzystania z tych samych głowic w ultrasonografach EPIQ CVx, Affiniti CVx i Compact 5500CV firmy Philips przekłada się na znaczne oszczędności.

Specyfikacja

Ultrasonograf Compact
Ultrasonograf Compact
Szerokość
  • 41,1 cm
Wysokość
  • 8,6 cm
Głębokość
  • 40,6 cm
Waga
  • 10,57 kg z akumulatorem wewnętrznym
Monitor
  • Panel LCD 15,6 cala, 1920 × 1080
Moc
  • 100–140 V, ~50–60 Hz, 250 VA
Zasilacz sieciowy
  • Napięcie wejściowe 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W
Pobór mocy
  • 310 VA
Akumulator aparatu
  • 14,4 V DC, 98 WH
Złącze wideo AUX
  • Rozdzielczość 1920 × 1080
Złącza
  • Złącze Ethernet i dwa złącza USB 3.0
Wózek Compact
Wózek Compact
Podstawa wózka
  • 48,8 cm × 48.8 cm
Regulacja w pionie
  • 82–100,1 cm
Kółka
  • Cztery 5-calowe obrotowe kółka z blokadą
  • dwa tylne kółka wyposażone w blokadę ułatwiającą prowadzenie wózka
Pozostałe dane techniczne
  • Wbudowane złącze Ethernet
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
  • Uchwyty na maks. cztery głowice po obu stronach aparatu
  • Trzy pojemniki na potrzebne przedmioty: duży, mały i tacka przyczepiana do tylnego uchwytu
  • Dwa złącza USB
Pobór mocy
  • Maks. 660 VA
  • W zależności od konfiguracji aparatu
Wózek standardowy
  • Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W
  • Wbudowany zasilacz sieciowy w dolnej części
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
Wózek powiększony
  • Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W + 5 V przy 1 W
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
  • Trzy akumulatory zapewniające dłuższy czas skanowania
Wózek Deluxe
  • Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W + 5 V przy 1 W
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
  • Adapter wieloportowy ze złączami umożliwiającymi podłączenie do trzech głowic
  • Trzy akumulatory zapewniające dłuższy czas skanowania
Wózek Premium
  • Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W + 5 V przy 1 W
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
  • Adapter wieloportowy ze złączami umożliwiającymi podłączenie do trzech głowic
  • Niewielka czarno-biała drukarka wideo
  • Trzy akumulatory zapewniające dłuższy czas skanowania
Ultrasonograf Compact
Ultrasonograf Compact
Szerokość
  • 41,1 cm
Wysokość
  • 8,6 cm
Wózek Compact
Wózek Compact
Podstawa wózka
  • 48,8 cm × 48.8 cm
Regulacja w pionie
  • 82–100,1 cm
Zobacz wszystkie specyfikacje
Ultrasonograf Compact
Ultrasonograf Compact
Szerokość
  • 41,1 cm
Wysokość
  • 8,6 cm
Głębokość
  • 40,6 cm
Waga
  • 10,57 kg z akumulatorem wewnętrznym
Monitor
  • Panel LCD 15,6 cala, 1920 × 1080
Moc
  • 100–140 V, ~50–60 Hz, 250 VA
Zasilacz sieciowy
  • Napięcie wejściowe 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W
Pobór mocy
  • 310 VA
Akumulator aparatu
  • 14,4 V DC, 98 WH
Złącze wideo AUX
  • Rozdzielczość 1920 × 1080
Złącza
  • Złącze Ethernet i dwa złącza USB 3.0
Wózek Compact
Wózek Compact
Podstawa wózka
  • 48,8 cm × 48.8 cm
Regulacja w pionie
  • 82–100,1 cm
Kółka
  • Cztery 5-calowe obrotowe kółka z blokadą
  • dwa tylne kółka wyposażone w blokadę ułatwiającą prowadzenie wózka
Pozostałe dane techniczne
  • Wbudowane złącze Ethernet
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
  • Uchwyty na maks. cztery głowice po obu stronach aparatu
  • Trzy pojemniki na potrzebne przedmioty: duży, mały i tacka przyczepiana do tylnego uchwytu
  • Dwa złącza USB
Pobór mocy
  • Maks. 660 VA
  • W zależności od konfiguracji aparatu
Wózek standardowy
  • Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W
  • Wbudowany zasilacz sieciowy w dolnej części
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
Wózek powiększony
  • Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W + 5 V przy 1 W
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
  • Trzy akumulatory zapewniające dłuższy czas skanowania
Wózek Deluxe
  • Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W + 5 V przy 1 W
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
  • Adapter wieloportowy ze złączami umożliwiającymi podłączenie do trzech głowic
  • Trzy akumulatory zapewniające dłuższy czas skanowania
Wózek Premium
  • Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Napięcie wyjściowe: 24 V DC przy 250 W + 5 V przy 1 W
  • Wbudowana klawiatura w wysuwanej szufladzie
  • Adapter wieloportowy ze złączami umożliwiającymi podłączenie do trzech głowic
  • Niewielka czarno-biała drukarka wideo
  • Trzy akumulatory zapewniające dłuższy czas skanowania
  • Produkt jest dostępny w wybranych krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.
  • Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą się różnić.
  • 1. Dowód na poparcie twierdzenia udokumentowany wewnętrznie przez firmę Philips.
  • 2. W porównaniu z ultrasonografem CX50, obliczenia przeprowadzone na głębokości 5 cm.
  • 3. W porównaniu z ultrasonografem CX50.
  • 4. Wymagana umowa. Zastosowanie do celów diagnostycznych, zdalny dostęp za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub przeglądarki oraz konsultacje z innymi specjalistami i połączenie z innymi aparatami wymagają wersji 2.0 lub wyższej. Funkcja nieprzeznaczona do użytku z aplikacjami Q-App.
  • 5. W porównaniu z takimi samymi pomiarami wykonywanymi ręcznie.
  • 6. https://www.philips.com.au/healthcare/resources/feature-detail/ultrasound-care-and-cleaning.
  • * Walizki transportowe sprzedawane osobno.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE