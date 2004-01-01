Opieka tam, gdzie to niezbędne

Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.