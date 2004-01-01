Możliwości niektórych kompaktowych ultrasonografów są naprawdę skromne. Ultrasonograf Compact 5500CV firmy Philips do obrazowania serca i naczyń jest inny. Wyposażony w rozwiązania i przebieg badania charakterystyczne dla naszych aparatów klasy premium, ten niewielki, przenośny ultrasonograf oferuje zaawansowane funkcje obrazowania serca oraz jakość obrazu porównywalną z jakością zapewnianą przez wysokiej klasy aparaty stacjonarne, co pozwala sprawnie przeprowadzić zarówno szybkie badanie przyłóżkowe, jak i bardziej złożone badanie diagnostyczne. Ultrasonograf Compact 5500CV to kompaktowe rozmiary bez kompromisów.
Ultrasonograf Compact 5500CV to solidne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci zapewnić Twoim pacjentom — w szpitalu, przychodni lub w prywatnym gabinecie — diagnostykę na najwyższym poziomie. Compact 5500CV zapewnia mobilność nagrodzoną w prestiżowych konkursach (nagrody iF Design Award i Red Dot Product Design Award), a także szybko uruchamia się z trybu transportowego, zaś dzięki dodatkowym akumulatorom pozwala wykonywać skanowanie nawet przez dwie godziny. Ergonomiczne rozwiązania, np. regulowany ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, zapewniają wygodę podczas badania, a funkcja raportów w formacie DICOM pozwala przesłać dane we właściwe miejsce. Ultrasonograf w formie laptopa można umieścić na wózku i/lub w walizce transportowej — zależnie od preferencji*.
Opieka tam, gdzie to niezbędne
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę
Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.
Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania
Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].
Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].
Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom
Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].
Pomaga postawić jednoznaczną diagnozę
Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.
Zaawansowane możliwości ultrasonografu, algorytmy obrazowania i najnowocześniejsze technologie, takie jak głowice PureWave i xMatrix, gwarantują wyjątkową jakość obrazu. Głowica S12-4, zapewniająca o 27,2% wyższą rozdzielczość boczną i o 11,7% wyższą rozdzielczość 2D, pozwala z pewnością diagnozować choroby serca u dzieci i noworodków[1,2], natomiast głowica xMatrix X8-2t pozwala osiągnąć aż o 100% wyższą częstość klatek w obrazowaniu TEE[1,3]. Obrazowanie Live 3D oraz obrazowanie przepływu Live 3D w kolorze w połączeniu z obrazowaniem Live xPlane Doppler i MultiVue pozwalają postawić właściwe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.
Znajomy interfejs użytkownika i przebieg badania
Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].
Wspólna architektura ultrasonografów Compact 5500CV, EPIQ CVx i Affiniti CVx firmy Philips, wyposażonych w sprawdzony przebieg obrazowania, pozwala przebadać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Dobrze znane ekrany dotykowe, interfejs użytkownika, przebieg badania, a także zdalny serwis i zdalne aktualizacje oprogramowania w połączeniu z wyjątkowo czytelnymi obrazami zapewniają sprawną diagnostykę pacjentów. 90% użytkowników sądzi, że interfejs użytkownika i przebieg pracy znane z aparatów EPIQ i Affiniti mogą skrócić czas szkolenia[1].
Ultrasonograf, który potrafi znacznie więcej
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live, która pozwala nawiązać kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu[4]. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu lub strumieniować filmy aż sześciu użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że możliwość skorzystania z wiedzy i pomocy innych specjalistów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki funkcji Collaboration Live, pozwala skrócić czas trwania badania aż o 57%[1].
Zaawansowana technologia głowic i rozwiązania wykorzystujące AI zapewniają spójność i wysoką jakość obrazowania struktur i funkcji serca w czasie rzeczywistym. Wspomagana AI funkcja Auto Measure pozwala aż o około 50% skrócić czas pomiarów wykonywanych rutynowo podczas badań 2D serca i podczas badań dopplerowskich[1,5]. Aplikacja Auto Strain LV z automatycznym pomiarem frakcji wyrzutowej oraz odkształcenia warstwy środkowej zapewnia wiarygodny i odtwarzalny pomiar globalnego odkształcenia podłużnego (GLS). Po wykonaniu dziesięciu badań echokardiograficznych za pomocą aparatu Compact 5500CV 80% użytkowników uznało zgodnie, że aplikacja działała sprawnie i była łatwa w obsłudze[1].
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Ultrasonograf został wyposażony w zaawansowane narzędzia do oceny ilościowej 3D, między innymi 3DQ, 3DQ Advanced, 3D Auto MV i 3D Auto LAA. 3DQ umożliwia prosty pomiar odległości i powierzchni na podstawie objętości 3D, natomiast 3DQ Advanced zapewnia pomiar objętości 3D i frakcji wyrzutowej bez założeń geometrycznych. Funkcja3D Auto MV zapewnia półautomatyczną, dynamiczną analizę ilościową struktur zastawki mitralnej (MV), a 3D Auto LAA umożliwia określenie rozmiaru uszka lewego przedsionka (LAA).
Sprawne badania na potrzeby zabiegów interwencyjnych
Łatwiejsze zapobieganie zakażeniom
Ultrasonograf Compact 5500CV wyposażono w szczelny panel sterowania, który można obsługiwać w rękawiczkach i jest zgodny z szeregiem roztworów dezynfekujących i czyszczących[6].
Produkt jest dostępny w wybranych krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.
Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą się różnić.
1. Dowód na poparcie twierdzenia udokumentowany wewnętrznie przez firmę Philips.
2. W porównaniu z ultrasonografem CX50, obliczenia przeprowadzone na głębokości 5 cm.
3. W porównaniu z ultrasonografem CX50.
4. Wymagana umowa. Zastosowanie do celów diagnostycznych, zdalny dostęp za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub przeglądarki oraz konsultacje z innymi specjalistami i połączenie z innymi aparatami wymagają wersji 2.0 lub wyższej. Funkcja nieprzeznaczona do użytku z aplikacjami Q-App.
5. W porównaniu z takimi samymi pomiarami wykonywanymi ręcznie.
