Skalowalny system rozwijany w miarę wzrostu potrzeb

System zapewnia łatwe zarządzanie ponad milionem zapisów EKG rocznie. Wszystkie zapisy są rejestrowane, zapisywane i uzgadniane w celu lepszego rozpoznawania przychodów ze zleceń przesyłanych przez sieć. System można rozbudowywać w miarę rozwoju ośrodka. Pozwala on również na obsługę badań EKG, obciążeniowych i holterowskich wykonanych przy użyciu urządzeń rożnych producentów i różnymi metodami.