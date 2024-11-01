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Dostęp do zapisów EKG w każdym miejscu i o każdej porze, dzięki czemu możesz podnieść jakość swoich rozpoznań. Teraz Philips IntelliSpace ECG zapewnia szybki i łatwy dostęp do zapisów EKG usprawniając diagnostykę.
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Konfiguracja umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb
Konfiguracja umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb
Konfiguracja umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb
Dostęp do centralnej bazy upraszcza pracę w diagnostyce EKG
Dostęp do centralnej bazy upraszcza pracę w diagnostyce EKG
Dostęp do centralnej bazy upraszcza pracę w diagnostyce EKG
Elastyczna konstrukcja ograniczająca koszty
Elastyczna konstrukcja ograniczająca koszty
Elastyczna konstrukcja ograniczająca koszty
Skalowalny system rozwijany w miarę wzrostu potrzeb
Skalowalny system rozwijany w miarę wzrostu potrzeb
Skalowalny system rozwijany w miarę wzrostu potrzeb
Zautomatyzowany przebieg pracy zwiększa jej wydajność
Zautomatyzowany przebieg pracy zwiększa jej wydajność
Zautomatyzowany przebieg pracy zwiększa jej wydajność
Standardowe platformy pozwalają utrzymać właściwą wydajność
Standardowe platformy pozwalają utrzymać właściwą wydajność
Standardowe platformy pozwalają utrzymać właściwą wydajność
Konfiguracja umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb
Konfiguracja umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb
Konfiguracja umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb
Dostęp do centralnej bazy upraszcza pracę w diagnostyce EKG
Dostęp do centralnej bazy upraszcza pracę w diagnostyce EKG
Dostęp do centralnej bazy upraszcza pracę w diagnostyce EKG
Elastyczna konstrukcja ograniczająca koszty
Elastyczna konstrukcja ograniczająca koszty
Elastyczna konstrukcja ograniczająca koszty
Skalowalny system rozwijany w miarę wzrostu potrzeb
Skalowalny system rozwijany w miarę wzrostu potrzeb
Skalowalny system rozwijany w miarę wzrostu potrzeb
Zautomatyzowany przebieg pracy zwiększa jej wydajność
Zautomatyzowany przebieg pracy zwiększa jej wydajność
Zautomatyzowany przebieg pracy zwiększa jej wydajność
Standardowe platformy pozwalają utrzymać właściwą wydajność
Standardowe platformy pozwalają utrzymać właściwą wydajność
Standardowe platformy pozwalają utrzymać właściwą wydajność
|Standardowe oprogramowanie
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|Serwer
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|Formaty
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|Architektura internetowa
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|Praca w sieci
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|Standardowe oprogramowanie
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|Serwer
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|Architektura internetowa
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|Standardowe oprogramowanie
|
|Serwer
|
|Formaty
|
|Architektura internetowa
|
|Praca w sieci
|
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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