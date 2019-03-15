Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą

Ułatwia opiekę nad pacjentami z sepsą przez stałe monitorowanie danych i porównywanie ich z kryteriami protokołu opieki w celu dostarczania na czas niezbędnych informacji. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy ProtocolWatch informuje lekarzy o konieczności wykonania badań, obserwacji lub interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować i dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta lub wykorzystać na potrzeby poprawy jakości opieki.