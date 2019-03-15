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Przyłóżkowy monitor pacjenta IntelliVue MP5 firmy Philips dostarcza przydatnych informacji o stanie pacjentów. Oferuje możliwości i funkcje typowe dla rodziny IntelliVue w niewielkiej, wytrzymałej obudowie, spełniając potrzeby różnych środowisk opieki medycznej.
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Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia
Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia
Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia
Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji
Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji
Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji
Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych
Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych
Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych
Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych
Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych
Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji
Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji
Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji
System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym
System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym
System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym
Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu
Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu
Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu
Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST
Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST
Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST
Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą
Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą
Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą
Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia
Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia
Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia
Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji
Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji
Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji
Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych
Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych
Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych
Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych
Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych
Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji
Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji
Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji
System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym
System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym
System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym
Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu
Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu
Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu
Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST
Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST
Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST
Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą
Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą
Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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