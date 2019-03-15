Wyszukiwane terminy

IntelliVue MP5

Przenośny monitor pacjenta

Znajdź podobne produkty

Przyłóżkowy monitor pacjenta IntelliVue MP5 firmy Philips dostarcza przydatnych informacji o stanie pacjentów. Oferuje możliwości i funkcje typowe dla rodziny IntelliVue w niewielkiej, wytrzymałej obudowie, spełniając potrzeby różnych środowisk opieki medycznej.

Kontakt z nami
Cechy
Intuicyjny ekran dotykowy

Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia

Interfejs użytkownika monitora został tak zaprojektowany, aby zapewnić czytelność danych pacjenta, łatwość obsługi oraz zgodność z oprogramowaniem standardowym. Pozwala to skupić uwagę na pacjencie, a nie na monitorze.

Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia

Interfejs użytkownika monitora został tak zaprojektowany, aby zapewnić czytelność danych pacjenta, łatwość obsługi oraz zgodność z oprogramowaniem standardowym. Pozwala to skupić uwagę na pacjencie, a nie na monitorze.

Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia

Interfejs użytkownika monitora został tak zaprojektowany, aby zapewnić czytelność danych pacjenta, łatwość obsługi oraz zgodność z oprogramowaniem standardowym. Pozwala to skupić uwagę na pacjencie, a nie na monitorze.
Wbudowane pomiary

Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji

Najczęściej wykonywane pomiary są wbudowane, co eliminuje konieczność ich konfiguracji w typowych zastosowaniach. Obejmują one pomiar EKG, SpO₂, NBP, maksymalnie dwa inwazyjne pomiary ciśnienia i temperatury do wyboru, pomiar CO₂/gazów zgodny z modułami monitorowania gazów anestetycznych.

Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji

Najczęściej wykonywane pomiary są wbudowane, co eliminuje konieczność ich konfiguracji w typowych zastosowaniach. Obejmują one pomiar EKG, SpO₂, NBP, maksymalnie dwa inwazyjne pomiary ciśnienia i temperatury do wyboru, pomiar CO₂/gazów zgodny z modułami monitorowania gazów anestetycznych.

Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji

Najczęściej wykonywane pomiary są wbudowane, co eliminuje konieczność ich konfiguracji w typowych zastosowaniach. Obejmują one pomiar EKG, SpO₂, NBP, maksymalnie dwa inwazyjne pomiary ciśnienia i temperatury do wyboru, pomiar CO₂/gazów zgodny z modułami monitorowania gazów anestetycznych.
Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej

Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych

Monitor łączy się z siecią kliniczną IntelliVue obejmującą zasięgiem cały szpital. Osobom zajmującym się pacjentami daje to pewność, że dane będą szybko przesyłane.

Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych

Monitor łączy się z siecią kliniczną IntelliVue obejmującą zasięgiem cały szpital. Osobom zajmującym się pacjentami daje to pewność, że dane będą szybko przesyłane.

Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych

Monitor łączy się z siecią kliniczną IntelliVue obejmującą zasięgiem cały szpital. Osobom zajmującym się pacjentami daje to pewność, że dane będą szybko przesyłane.
Obszar krzywych dynamicznych

Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych

Rozmiar krzywych zostaje ustawiony automatycznie w zależności od liczby skonfigurowanych krzywych.

Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych

Rozmiar krzywych zostaje ustawiony automatycznie w zależności od liczby skonfigurowanych krzywych.

Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych

Rozmiar krzywych zostaje ustawiony automatycznie w zależności od liczby skonfigurowanych krzywych.
Trendy typu horyzont

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Na ekranie podzielonym w poziomie, pod krzywymi wyświetlanymi w czasie rzeczywistym, wyświetlane są trendy typu horyzont, dzięki czemu wszelkie odchylenia są widoczne na pierwszy rzut oka.

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Na ekranie podzielonym w poziomie, pod krzywymi wyświetlanymi w czasie rzeczywistym, wyświetlane są trendy typu horyzont, dzięki czemu wszelkie odchylenia są widoczne na pierwszy rzut oka.

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Na ekranie podzielonym w poziomie, pod krzywymi wyświetlanymi w czasie rzeczywistym, wyświetlane są trendy typu horyzont, dzięki czemu wszelkie odchylenia są widoczne na pierwszy rzut oka.
Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości

Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji

Monitor można podłączyć do dużego wyświetlacza z opcjonalnym oprogramowaniem IntelliVue XDS. Ten przyłóżkowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia oglądanie istotnych danych pacjenta nawet z większej odległości. Pilot zdalnego sterowania XDS zapewnia komfort pracy.

Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji

Monitor można podłączyć do dużego wyświetlacza z opcjonalnym oprogramowaniem IntelliVue XDS. Ten przyłóżkowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia oglądanie istotnych danych pacjenta nawet z większej odległości. Pilot zdalnego sterowania XDS zapewnia komfort pracy.

Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji

Monitor można podłączyć do dużego wyświetlacza z opcjonalnym oprogramowaniem IntelliVue XDS. Ten przyłóżkowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia oglądanie istotnych danych pacjenta nawet z większej odległości. Pilot zdalnego sterowania XDS zapewnia komfort pracy.
System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score

System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym

Pozwala na wczesne wykrywanie nawet najmniejszych oznak pogorszenia stanu pacjenta, umożliwiając szybkie podjęcie odpowiednich działań.

System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym

Pozwala na wczesne wykrywanie nawet najmniejszych oznak pogorszenia stanu pacjenta, umożliwiając szybkie podjęcie odpowiednich działań.

System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym

Pozwala na wczesne wykrywanie nawet najmniejszych oznak pogorszenia stanu pacjenta, umożliwiając szybkie podjęcie odpowiednich działań.
Elastyczna komunikacja

Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu

Urządzenie można połączyć z monitorem IntelliVue MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu. Umożliwia to pomiar dodatkowych parametrów życiowych oraz elastyczne ciągłe monitorowanie, niezbędne w przypadku pacjentów w ciężkim stanie.

Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu

Urządzenie można połączyć z monitorem IntelliVue MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu. Umożliwia to pomiar dodatkowych parametrów życiowych oraz elastyczne ciągłe monitorowanie, niezbędne w przypadku pacjentów w ciężkim stanie.

Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu

Urządzenie można połączyć z monitorem IntelliVue MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu. Umożliwia to pomiar dodatkowych parametrów życiowych oraz elastyczne ciągłe monitorowanie, niezbędne w przypadku pacjentów w ciężkim stanie.
Wykres kołowy wartości odcinka ST

Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST

Funkcja ta zbiera wartości i trendy zmian odcinka ST uzyskane z odprowadzeń w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe), a następnie łączy je w jeden obraz. Ułatwia to lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST i lokalizacji ich przyczyn w mięśniu sercowym.

Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST

Funkcja ta zbiera wartości i trendy zmian odcinka ST uzyskane z odprowadzeń w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe), a następnie łączy je w jeden obraz. Ułatwia to lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST i lokalizacji ich przyczyn w mięśniu sercowym.

Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST

Funkcja ta zbiera wartości i trendy zmian odcinka ST uzyskane z odprowadzeń w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe), a następnie łączy je w jeden obraz. Ułatwia to lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST i lokalizacji ich przyczyn w mięśniu sercowym.
ProtocolWatch

Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą

Ułatwia opiekę nad pacjentami z sepsą przez stałe monitorowanie danych i porównywanie ich z kryteriami protokołu opieki w celu dostarczania na czas niezbędnych informacji. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy ProtocolWatch informuje lekarzy o konieczności wykonania badań, obserwacji lub interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować i dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta lub wykorzystać na potrzeby poprawy jakości opieki.

Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą

Ułatwia opiekę nad pacjentami z sepsą przez stałe monitorowanie danych i porównywanie ich z kryteriami protokołu opieki w celu dostarczania na czas niezbędnych informacji. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy ProtocolWatch informuje lekarzy o konieczności wykonania badań, obserwacji lub interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować i dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta lub wykorzystać na potrzeby poprawy jakości opieki.

Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą

Ułatwia opiekę nad pacjentami z sepsą przez stałe monitorowanie danych i porównywanie ich z kryteriami protokołu opieki w celu dostarczania na czas niezbędnych informacji. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy ProtocolWatch informuje lekarzy o konieczności wykonania badań, obserwacji lub interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować i dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta lub wykorzystać na potrzeby poprawy jakości opieki.
  • Intuicyjny ekran dotykowy
  • Wbudowane pomiary
  • Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej
  • Obszar krzywych dynamicznych
Zobacz wszystkie cechy
Intuicyjny ekran dotykowy

Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia

Interfejs użytkownika monitora został tak zaprojektowany, aby zapewnić czytelność danych pacjenta, łatwość obsługi oraz zgodność z oprogramowaniem standardowym. Pozwala to skupić uwagę na pacjencie, a nie na monitorze.

Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia

Interfejs użytkownika monitora został tak zaprojektowany, aby zapewnić czytelność danych pacjenta, łatwość obsługi oraz zgodność z oprogramowaniem standardowym. Pozwala to skupić uwagę na pacjencie, a nie na monitorze.

Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia

Interfejs użytkownika monitora został tak zaprojektowany, aby zapewnić czytelność danych pacjenta, łatwość obsługi oraz zgodność z oprogramowaniem standardowym. Pozwala to skupić uwagę na pacjencie, a nie na monitorze.
Wbudowane pomiary

Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji

Najczęściej wykonywane pomiary są wbudowane, co eliminuje konieczność ich konfiguracji w typowych zastosowaniach. Obejmują one pomiar EKG, SpO₂, NBP, maksymalnie dwa inwazyjne pomiary ciśnienia i temperatury do wyboru, pomiar CO₂/gazów zgodny z modułami monitorowania gazów anestetycznych.

Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji

Najczęściej wykonywane pomiary są wbudowane, co eliminuje konieczność ich konfiguracji w typowych zastosowaniach. Obejmują one pomiar EKG, SpO₂, NBP, maksymalnie dwa inwazyjne pomiary ciśnienia i temperatury do wyboru, pomiar CO₂/gazów zgodny z modułami monitorowania gazów anestetycznych.

Wbudowane pomiary skracają czas konfiguracji

Najczęściej wykonywane pomiary są wbudowane, co eliminuje konieczność ich konfiguracji w typowych zastosowaniach. Obejmują one pomiar EKG, SpO₂, NBP, maksymalnie dwa inwazyjne pomiary ciśnienia i temperatury do wyboru, pomiar CO₂/gazów zgodny z modułami monitorowania gazów anestetycznych.
Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej

Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych

Monitor łączy się z siecią kliniczną IntelliVue obejmującą zasięgiem cały szpital. Osobom zajmującym się pacjentami daje to pewność, że dane będą szybko przesyłane.

Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych

Monitor łączy się z siecią kliniczną IntelliVue obejmującą zasięgiem cały szpital. Osobom zajmującym się pacjentami daje to pewność, że dane będą szybko przesyłane.

Obsługa komunikacji przewodowej i bezprzewodowej umożliwia przesyłanie danych

Monitor łączy się z siecią kliniczną IntelliVue obejmującą zasięgiem cały szpital. Osobom zajmującym się pacjentami daje to pewność, że dane będą szybko przesyłane.
Obszar krzywych dynamicznych

Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych

Rozmiar krzywych zostaje ustawiony automatycznie w zależności od liczby skonfigurowanych krzywych.

Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych

Rozmiar krzywych zostaje ustawiony automatycznie w zależności od liczby skonfigurowanych krzywych.

Obszar krzywych dynamicznych automatycznie dostosowuje rozmiar krzywych

Rozmiar krzywych zostaje ustawiony automatycznie w zależności od liczby skonfigurowanych krzywych.
Trendy typu horyzont

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Na ekranie podzielonym w poziomie, pod krzywymi wyświetlanymi w czasie rzeczywistym, wyświetlane są trendy typu horyzont, dzięki czemu wszelkie odchylenia są widoczne na pierwszy rzut oka.

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Na ekranie podzielonym w poziomie, pod krzywymi wyświetlanymi w czasie rzeczywistym, wyświetlane są trendy typu horyzont, dzięki czemu wszelkie odchylenia są widoczne na pierwszy rzut oka.

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Na ekranie podzielonym w poziomie, pod krzywymi wyświetlanymi w czasie rzeczywistym, wyświetlane są trendy typu horyzont, dzięki czemu wszelkie odchylenia są widoczne na pierwszy rzut oka.
Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości

Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji

Monitor można podłączyć do dużego wyświetlacza z opcjonalnym oprogramowaniem IntelliVue XDS. Ten przyłóżkowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia oglądanie istotnych danych pacjenta nawet z większej odległości. Pilot zdalnego sterowania XDS zapewnia komfort pracy.

Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji

Monitor można podłączyć do dużego wyświetlacza z opcjonalnym oprogramowaniem IntelliVue XDS. Ten przyłóżkowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia oglądanie istotnych danych pacjenta nawet z większej odległości. Pilot zdalnego sterowania XDS zapewnia komfort pracy.

Opcjonalny wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości ułatwia przeglądanie informacji

Monitor można podłączyć do dużego wyświetlacza z opcjonalnym oprogramowaniem IntelliVue XDS. Ten przyłóżkowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia oglądanie istotnych danych pacjenta nawet z większej odległości. Pilot zdalnego sterowania XDS zapewnia komfort pracy.
System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score

System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym

Pozwala na wczesne wykrywanie nawet najmniejszych oznak pogorszenia stanu pacjenta, umożliwiając szybkie podjęcie odpowiednich działań.

System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym

Pozwala na wczesne wykrywanie nawet najmniejszych oznak pogorszenia stanu pacjenta, umożliwiając szybkie podjęcie odpowiednich działań.

System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Score w monitorowaniu wyrywkowym

Pozwala na wczesne wykrywanie nawet najmniejszych oznak pogorszenia stanu pacjenta, umożliwiając szybkie podjęcie odpowiednich działań.
Elastyczna komunikacja

Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu

Urządzenie można połączyć z monitorem IntelliVue MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu. Umożliwia to pomiar dodatkowych parametrów życiowych oraz elastyczne ciągłe monitorowanie, niezbędne w przypadku pacjentów w ciężkim stanie.

Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu

Urządzenie można połączyć z monitorem IntelliVue MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu. Umożliwia to pomiar dodatkowych parametrów życiowych oraz elastyczne ciągłe monitorowanie, niezbędne w przypadku pacjentów w ciężkim stanie.

Elastyczne połączenie z monitorem MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu

Urządzenie można połączyć z monitorem IntelliVue MX40 za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu. Umożliwia to pomiar dodatkowych parametrów życiowych oraz elastyczne ciągłe monitorowanie, niezbędne w przypadku pacjentów w ciężkim stanie.
Wykres kołowy wartości odcinka ST

Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST

Funkcja ta zbiera wartości i trendy zmian odcinka ST uzyskane z odprowadzeń w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe), a następnie łączy je w jeden obraz. Ułatwia to lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST i lokalizacji ich przyczyn w mięśniu sercowym.

Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST

Funkcja ta zbiera wartości i trendy zmian odcinka ST uzyskane z odprowadzeń w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe), a następnie łączy je w jeden obraz. Ułatwia to lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST i lokalizacji ich przyczyn w mięśniu sercowym.

Wykres kołowy wartości odcinka ST pomaga w rozpoznawaniu zmian wysokości odcinka ST

Funkcja ta zbiera wartości i trendy zmian odcinka ST uzyskane z odprowadzeń w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe), a następnie łączy je w jeden obraz. Ułatwia to lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST i lokalizacji ich przyczyn w mięśniu sercowym.
ProtocolWatch

Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą

Ułatwia opiekę nad pacjentami z sepsą przez stałe monitorowanie danych i porównywanie ich z kryteriami protokołu opieki w celu dostarczania na czas niezbędnych informacji. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy ProtocolWatch informuje lekarzy o konieczności wykonania badań, obserwacji lub interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować i dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta lub wykorzystać na potrzeby poprawy jakości opieki.

Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą

Ułatwia opiekę nad pacjentami z sepsą przez stałe monitorowanie danych i porównywanie ich z kryteriami protokołu opieki w celu dostarczania na czas niezbędnych informacji. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy ProtocolWatch informuje lekarzy o konieczności wykonania badań, obserwacji lub interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować i dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta lub wykorzystać na potrzeby poprawy jakości opieki.

Aplikacja ProtocolWatch ułatwia leczenie pacjentów z sepsą

Ułatwia opiekę nad pacjentami z sepsą przez stałe monitorowanie danych i porównywanie ich z kryteriami protokołu opieki w celu dostarczania na czas niezbędnych informacji. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy ProtocolWatch informuje lekarzy o konieczności wykonania badań, obserwacji lub interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować i dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta lub wykorzystać na potrzeby poprawy jakości opieki.

Szukasz dokumentacji dotyczącej naszych produktów?

Szukaj tutaj

Dokumentacja

Opis produktu (1)

Opis produktu

Opis produktu (1)

Opis produktu

Zobacz całą dokumentację

Opis produktu (1)

Opis produktu

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE