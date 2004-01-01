Wyszukiwane terminy

Rozwiązanie zapewniające interoperacyjność

Rozwiązanie IntelliBridge Enterprise firmy Philips to pojedynczy, oparty na standardach punkt zapewniający interoperacyjność pomiędzy systemami klinicznymi firmy Philips a systemami informatycznymi placówki, który redukuje złożoność i koszty.

Pojedynczy punkt interoperacyjności od firmy Philips

Jedno rozwiązanie firmy Philips zapewniające interoperacyjność redukuje złożoność

Rozwiązanie IntelliBridge Enterprise to pojedynczy punkt interoperacyjności, który pozwala zmniejszyć całkowitą liczbę punktów połączeń i ogólną złożoność w placówce ochrony zdrowia. IntelliBridge Enterprise jest rozwiązaniem niezawodnym, przewidywalnym, sprawdzonym i skalowalnym, którego głównym celem jest zmniejszenie wydatków placówki.

Wymiana danych zgodna ze standardem HL7

Wymiana danych zgodna ze standardem HL7 obsługiwana przez różne systemy

Firma Philips wykorzystuje w swoich rozwiązaniach standardy umożliwiające współpracę z systemami różnych producentów i efektywną wymianę danych. IntelliBridge Enterprise automatyzuje dostarczanie danych klinicznych w ujednolicony, bezpieczny i skuteczny sposób, a funkcje łączności zgodne ze standardem HL7 zapewniają obsługę różnych systemów EMR.

Funkcje automatyczne

Automatyzacja usprawniająca pracę

Rozwiązanie IntelliBridge Enterprise pozwala zautomatyzować eksport plików graficznych dokumentów (np. wycinków krzywych) wraz z danymi demograficznymi pacjenta, eliminując konieczność drukowania, skanowania i ręcznego umieszczania krzywych w kartach pacjenta. Efekt? Więcej czasu dla pacjentów.

Dane badawcze

Dane badawcze na wyciągnięcie ręki

Rozwiązanie IntelliBridge Enterprise można również wykorzystać, aby nawiązać połączenie z innymi systemami informatycznymi, np. powiązanymi z porównawczymi badaniami efektywności, co usprawnia zbieranie danych w ramach projektów badawczych.

Firma Philips wykorzystuje w swoich rozwiązaniach standardy umożliwiające współpracę z systemami różnych producentów i efektywną wymianę danych. IntelliBridge Enterprise automatyzuje dostarczanie danych klinicznych w ujednolicony, bezpieczny i skuteczny sposób, a funkcje łączności zgodne ze standardem HL7 zapewniają obsługę różnych systemów EMR.

Rozwiązanie IntelliBridge Enterprise pozwala zautomatyzować eksport plików graficznych dokumentów (np. wycinków krzywych) wraz z danymi demograficznymi pacjenta, eliminując konieczność drukowania, skanowania i ręcznego umieszczania krzywych w kartach pacjenta. Efekt? Więcej czasu dla pacjentów.

Rozwiązanie IntelliBridge Enterprise można również wykorzystać, aby nawiązać połączenie z innymi systemami informatycznymi, np. powiązanymi z porównawczymi badaniami efektywności, co usprawnia zbieranie danych w ramach projektów badawczych.

