Rozwiązanie dokujące do monitorów X3 i MX100 umożliwia ich zamontowanie oraz zapewnia zasilanie sieciowe, sieć LAN i elastyczne gniazdo synchronizacji. Przeznaczone do użytku z samodzielnymi monitorami IntelliVue X3 lub IntelliVue MX100. Zawiera uniwersalny zacisk oraz haczyk do porządkowania przewodów. Uwaga! Stacja dokująca IntelliVue Dock nie służy do mocowania monitora IntelliVue X3 do głównego monitora IntelliVue.

Cechy
Ergonomia

Ergnomicznie zaplanowany interfejs stacji dokującej umożliwia bezproblemowe zamontowanie monitorów w sposób zapewniający minimalne wykorzystanie przestrzeni, z mniejszą liczbą kabli oraz elementów do zainstalowania

  • Ergonomia
Zobacz wszystkie cechy
Ergnomicznie zaplanowany interfejs stacji dokującej umożliwia bezproblemowe zamontowanie monitorów w sposób zapewniający minimalne wykorzystanie przestrzeni, z mniejszą liczbą kabli oraz elementów do zainstalowania

Specyfikacja

Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Waga
  • &lt;0,75 kg
Wymiary
  • 190 × 112 × 100 mm
Wymiary z systemem prowadzenia przewodów
  • 190 × 172 × 100 mm
Wymiary z systemem prowadzenia przewodów
  • 190 × 172 × 100 mm

