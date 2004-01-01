Rozwiązanie dokujące do monitorów X3 i MX100 umożliwia ich zamontowanie oraz zapewnia zasilanie sieciowe, sieć LAN i elastyczne gniazdo synchronizacji. Przeznaczone do użytku z samodzielnymi monitorami IntelliVue X3 lub IntelliVue MX100. Zawiera uniwersalny zacisk oraz haczyk do porządkowania przewodów. Uwaga! Stacja dokująca IntelliVue Dock nie służy do mocowania monitora IntelliVue X3 do głównego monitora IntelliVue.
Ergnomicznie zaplanowany interfejs stacji dokującej umożliwia bezproblemowe zamontowanie monitorów w sposób zapewniający minimalne wykorzystanie przestrzeni, z mniejszą liczbą kabli oraz elementów do zainstalowania
Ergonomia
