Nigdy nie wiemy, z czym przyjdzie nam się zmierzyć po przybyciu na miejsce zdarzenia, ani kiedy u hospitalizowanego pacjenta dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia. Wiemy jednak, że musimy być zawsze gotowi do działania. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, opracowaliśmy monitor/defibrylator Philips HeartStart Intrepid — łatwy w użyciu, lekki i wytrzymały, który w obliczu zagrożenia życia pacjenta pozwala działać szybko i pewnie.
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To uniwersalne urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów saturacji (SpO₂), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NBP), kapnografii (EtCO₂), temperatury i innych. Wyposażone w innowacyjne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych, pomaga w szybkim triażu pacjentów i określeniu najlepszego sposobu postępowania.
Dokładna ocena
To uniwersalne urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów saturacji (SpO₂), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NBP), kapnografii (EtCO₂), temperatury i innych. Wyposażone w innowacyjne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych, pomaga w szybkim triażu pacjentów i określeniu najlepszego sposobu postępowania.
Dokładna ocena
To uniwersalne urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów saturacji (SpO₂), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NBP), kapnografii (EtCO₂), temperatury i innych. Wyposażone w innowacyjne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych, pomaga w szybkim triażu pacjentów i określeniu najlepszego sposobu postępowania.
To uniwersalne urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów saturacji (SpO₂), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NBP), kapnografii (EtCO₂), temperatury i innych. Wyposażone w innowacyjne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych, pomaga w szybkim triażu pacjentów i określeniu najlepszego sposobu postępowania.
Dorośli, niemowlęta, dzieci
Pewne leczenie
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pozwala łatwo i szybko zmienić kategorię pacjenta z osoby dorosłej na niemowlę/dziecko — wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. W opcjonalnym trybie AED urządzenie automatycznie analizuje rytm serca i decyduje, czy dostarczenie wyładowania jest wskazane.
Pewne leczenie
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pozwala łatwo i szybko zmienić kategorię pacjenta z osoby dorosłej na niemowlę/dziecko — wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. W opcjonalnym trybie AED urządzenie automatycznie analizuje rytm serca i decyduje, czy dostarczenie wyładowania jest wskazane.
Pewne leczenie
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pozwala łatwo i szybko zmienić kategorię pacjenta z osoby dorosłej na niemowlę/dziecko — wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. W opcjonalnym trybie AED urządzenie automatycznie analizuje rytm serca i decyduje, czy dostarczenie wyładowania jest wskazane.
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pozwala łatwo i szybko zmienić kategorię pacjenta z osoby dorosłej na niemowlę/dziecko — wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. W opcjonalnym trybie AED urządzenie automatycznie analizuje rytm serca i decyduje, czy dostarczenie wyładowania jest wskazane.
Platforma oparta na chmurze
Bezproblemowa łączność
Monitor/defibrylator zapewnia bezpieczne przesłanie parametrów życiowych pacjenta do chmury IntelliSpace Connect oraz bezproblemowe połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w celu szybkiego zapisania danych. Wewnętrzna pamięć umożliwia przejrzenie danych oraz rozliczenie kosztów po zdarzeniu, pomagając w podnoszeniu jakości oraz skuteczności działań.
Bezproblemowa łączność
Monitor/defibrylator zapewnia bezpieczne przesłanie parametrów życiowych pacjenta do chmury IntelliSpace Connect oraz bezproblemowe połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w celu szybkiego zapisania danych. Wewnętrzna pamięć umożliwia przejrzenie danych oraz rozliczenie kosztów po zdarzeniu, pomagając w podnoszeniu jakości oraz skuteczności działań.
Bezproblemowa łączność
Monitor/defibrylator zapewnia bezpieczne przesłanie parametrów życiowych pacjenta do chmury IntelliSpace Connect oraz bezproblemowe połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w celu szybkiego zapisania danych. Wewnętrzna pamięć umożliwia przejrzenie danych oraz rozliczenie kosztów po zdarzeniu, pomagając w podnoszeniu jakości oraz skuteczności działań.
Monitor/defibrylator zapewnia bezpieczne przesłanie parametrów życiowych pacjenta do chmury IntelliSpace Connect oraz bezproblemowe połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w celu szybkiego zapisania danych. Wewnętrzna pamięć umożliwia przejrzenie danych oraz rozliczenie kosztów po zdarzeniu, pomagając w podnoszeniu jakości oraz skuteczności działań.
3 tryby, 1 urządzenie
Dwa defibrylatory w jednym urządzeniu
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się dosłownie każda sekunda. Dzięki opcjonalnemu trybowi AED monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pomaga osobom udzielającym pomocy oraz personelowi medycznemu przeszkolonym w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) w dostarczeniu ratującego życie wyładowania, a emitowane komunikaty głosowe i tekstowe prowadzą użytkownika przez cały proces defibrylacji.
Dwa defibrylatory w jednym urządzeniu
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się dosłownie każda sekunda. Dzięki opcjonalnemu trybowi AED monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pomaga osobom udzielającym pomocy oraz personelowi medycznemu przeszkolonym w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) w dostarczeniu ratującego życie wyładowania, a emitowane komunikaty głosowe i tekstowe prowadzą użytkownika przez cały proces defibrylacji.
Dwa defibrylatory w jednym urządzeniu
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się dosłownie każda sekunda. Dzięki opcjonalnemu trybowi AED monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pomaga osobom udzielającym pomocy oraz personelowi medycznemu przeszkolonym w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) w dostarczeniu ratującego życie wyładowania, a emitowane komunikaty głosowe i tekstowe prowadzą użytkownika przez cały proces defibrylacji.
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się dosłownie każda sekunda. Dzięki opcjonalnemu trybowi AED monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pomaga osobom udzielającym pomocy oraz personelowi medycznemu przeszkolonym w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) w dostarczeniu ratującego życie wyładowania, a emitowane komunikaty głosowe i tekstowe prowadzą użytkownika przez cały proces defibrylacji.
InelliSpace Connect
Możliwości, jakie zapewnia wymiana danych
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umożliwia udostępnianie najważniejszych danych pacjenta z całego zdarzenia. Dane zapisane w chmurze pozwalają aktualizować raporty z leczenia pacjenta o pełną dokumentację ze zdarzenia i umożliwiają precyzyjne rozliczanie kosztów. Rozwiązanie IntelliSpace Connect zawiera również raporty z analizy zdarzeń, np. dotyczące prowadzonej RKO, zapewniające ciągłe podnoszenie jakości opieki.
Możliwości, jakie zapewnia wymiana danych
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umożliwia udostępnianie najważniejszych danych pacjenta z całego zdarzenia. Dane zapisane w chmurze pozwalają aktualizować raporty z leczenia pacjenta o pełną dokumentację ze zdarzenia i umożliwiają precyzyjne rozliczanie kosztów. Rozwiązanie IntelliSpace Connect zawiera również raporty z analizy zdarzeń, np. dotyczące prowadzonej RKO, zapewniające ciągłe podnoszenie jakości opieki.
Możliwości, jakie zapewnia wymiana danych
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umożliwia udostępnianie najważniejszych danych pacjenta z całego zdarzenia. Dane zapisane w chmurze pozwalają aktualizować raporty z leczenia pacjenta o pełną dokumentację ze zdarzenia i umożliwiają precyzyjne rozliczanie kosztów. Rozwiązanie IntelliSpace Connect zawiera również raporty z analizy zdarzeń, np. dotyczące prowadzonej RKO, zapewniające ciągłe podnoszenie jakości opieki.
Integracja danych
Łatwe prowadzenie dokumentacji
Monitor/defibrylator Philips HeartStart Intrepid umożliwia przesyłanie wartości parametrów życiowych, w tym 12-odprowadzeniowych zapisów EKG z miejsca zdarzenia lub ambulansu bezpośrednio do chmury IntelliSpace Connect przez sieć Wi-Fi lub komórkową. Bezpieczny, oparty na roli dostęp do danych pacjentów pozwala na ich przeglądanie z poziomu większości popularnych przeglądarek.
Łatwe prowadzenie dokumentacji
Monitor/defibrylator Philips HeartStart Intrepid umożliwia przesyłanie wartości parametrów życiowych, w tym 12-odprowadzeniowych zapisów EKG z miejsca zdarzenia lub ambulansu bezpośrednio do chmury IntelliSpace Connect przez sieć Wi-Fi lub komórkową. Bezpieczny, oparty na roli dostęp do danych pacjentów pozwala na ich przeglądanie z poziomu większości popularnych przeglądarek.
Łatwe prowadzenie dokumentacji
Monitor/defibrylator Philips HeartStart Intrepid umożliwia przesyłanie wartości parametrów życiowych, w tym 12-odprowadzeniowych zapisów EKG z miejsca zdarzenia lub ambulansu bezpośrednio do chmury IntelliSpace Connect przez sieć Wi-Fi lub komórkową. Bezpieczny, oparty na roli dostęp do danych pacjentów pozwala na ich przeglądanie z poziomu większości popularnych przeglądarek.
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w pełen zestaw pomiarów parametrów życiowych pozwalających osobom udzielającym pomocy na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych nawet podczas najtrudniejszych zdarzeń. W przypadku monitorowania pacjenta w pracowni hemodynamiki można wybrać zapis EKG z 3, 5 lub 12 odprowadzeń z zaawansowaną diagnostyką STEMI. Dostępna wyłącznie w urządzeniach firmy Philips funkcja doradcza w przypadku pacjentów z podejrzeniem TBI pomaga z pomocą wizualnych wskazówek w rozpoznawaniu hipoksji, hipotensji i wywołanej hiperwentylacją hipokapnii.
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w pełen zestaw pomiarów parametrów życiowych pozwalających osobom udzielającym pomocy na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych nawet podczas najtrudniejszych zdarzeń. W przypadku monitorowania pacjenta w pracowni hemodynamiki można wybrać zapis EKG z 3, 5 lub 12 odprowadzeń z zaawansowaną diagnostyką STEMI. Dostępna wyłącznie w urządzeniach firmy Philips funkcja doradcza w przypadku pacjentów z podejrzeniem TBI pomaga z pomocą wizualnych wskazówek w rozpoznawaniu hipoksji, hipotensji i wywołanej hiperwentylacją hipokapnii.
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w pełen zestaw pomiarów parametrów życiowych pozwalających osobom udzielającym pomocy na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych nawet podczas najtrudniejszych zdarzeń. W przypadku monitorowania pacjenta w pracowni hemodynamiki można wybrać zapis EKG z 3, 5 lub 12 odprowadzeń z zaawansowaną diagnostyką STEMI. Dostępna wyłącznie w urządzeniach firmy Philips funkcja doradcza w przypadku pacjentów z podejrzeniem TBI pomaga z pomocą wizualnych wskazówek w rozpoznawaniu hipoksji, hipotensji i wywołanej hiperwentylacją hipokapnii.
Intuicyjność
Łatwość obsługi
Trudno wyliczyć wszystkie zalety monitora/defibrylatora HeartStart Intrepid. Z całą pewnością należą do nich stosunkowo niewielka waga, możliwość przenoszenia oraz krótki czas nauki obsługi. Intuicyjne przyciski programowe oaz pokrętło nawigacyjne pozwalają szybko poruszać się po menu i ograniczają liczbę ręcznych operacji.
Łatwość obsługi
Trudno wyliczyć wszystkie zalety monitora/defibrylatora HeartStart Intrepid. Z całą pewnością należą do nich stosunkowo niewielka waga, możliwość przenoszenia oraz krótki czas nauki obsługi. Intuicyjne przyciski programowe oaz pokrętło nawigacyjne pozwalają szybko poruszać się po menu i ograniczają liczbę ręcznych operacji.
Łatwość obsługi
Trudno wyliczyć wszystkie zalety monitora/defibrylatora HeartStart Intrepid. Z całą pewnością należą do nich stosunkowo niewielka waga, możliwość przenoszenia oraz krótki czas nauki obsługi. Intuicyjne przyciski programowe oaz pokrętło nawigacyjne pozwalają szybko poruszać się po menu i ograniczają liczbę ręcznych operacji.
Możliwość modernizacji
Łatwość zarządzania
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umieszcza się na bezpiecznej, niezawodnej platformie chmurowej, co eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu, rozbudowy istniejącej infrastruktury lub kosztownego utrzymywania serwerów. Oprogramowanie łatwo się aktualizuje, dzięki czemu korzystanie z najnowszych funkcji przestaje być kłopotliwe. Dodatkowo wszyscy użytkownicy, używając większości popularnych przeglądarek, mogą w bezpieczny i zależny od roli sposób uzyskać dostęp do danych pacjenta pozwalających im na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych.
Łatwość zarządzania
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umieszcza się na bezpiecznej, niezawodnej platformie chmurowej, co eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu, rozbudowy istniejącej infrastruktury lub kosztownego utrzymywania serwerów. Oprogramowanie łatwo się aktualizuje, dzięki czemu korzystanie z najnowszych funkcji przestaje być kłopotliwe. Dodatkowo wszyscy użytkownicy, używając większości popularnych przeglądarek, mogą w bezpieczny i zależny od roli sposób uzyskać dostęp do danych pacjenta pozwalających im na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych.
Łatwość zarządzania
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umieszcza się na bezpiecznej, niezawodnej platformie chmurowej, co eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu, rozbudowy istniejącej infrastruktury lub kosztownego utrzymywania serwerów. Oprogramowanie łatwo się aktualizuje, dzięki czemu korzystanie z najnowszych funkcji przestaje być kłopotliwe. Dodatkowo wszyscy użytkownicy, używając większości popularnych przeglądarek, mogą w bezpieczny i zależny od roli sposób uzyskać dostęp do danych pacjenta pozwalających im na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych.
Kompleksowe rozwiązanie
Monitorowanie i leczenie w jednym urządzeniu
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid z rozwiązaniem IntelliSpace Connect to połączenie zaawansowanych pomiarów parametrów życiowych i światowej klasy technologii defibrylacji w wytrzymałym i niezawodnym urządzeniu, tak doskonale przygotowanym na wyzwanie, jakim jest ratowanie ludzkiego życia — zarówno w trakcie działań wyjazdowych, jak i w szpitalu. Dodatkowo wyposażono je w rozwiązania, które upraszczają przebieg pracy, przyspieszają przekazywanie danych i dokumentowanie zdarzeń.
Monitorowanie i leczenie w jednym urządzeniu
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid z rozwiązaniem IntelliSpace Connect to połączenie zaawansowanych pomiarów parametrów życiowych i światowej klasy technologii defibrylacji w wytrzymałym i niezawodnym urządzeniu, tak doskonale przygotowanym na wyzwanie, jakim jest ratowanie ludzkiego życia — zarówno w trakcie działań wyjazdowych, jak i w szpitalu. Dodatkowo wyposażono je w rozwiązania, które upraszczają przebieg pracy, przyspieszają przekazywanie danych i dokumentowanie zdarzeń.
Monitorowanie i leczenie w jednym urządzeniu
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid z rozwiązaniem IntelliSpace Connect to połączenie zaawansowanych pomiarów parametrów życiowych i światowej klasy technologii defibrylacji w wytrzymałym i niezawodnym urządzeniu, tak doskonale przygotowanym na wyzwanie, jakim jest ratowanie ludzkiego życia — zarówno w trakcie działań wyjazdowych, jak i w szpitalu. Dodatkowo wyposażono je w rozwiązania, które upraszczają przebieg pracy, przyspieszają przekazywanie danych i dokumentowanie zdarzeń.
Zaawansowana defibrylacja
Leczenie bez zbędnej zwłoki
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w najbardziej zaawansowane funkcje monitorowania i technologię defibrylacji, które sprawdziły się już w innych naszych monitorach/defibrylatorach manualnych i AED. Zastosowana w nim terapia impulsem dwufazowym SMART pozwala dostarczyć wyładowanie w ciągu zaledwie pięciu sekund, natomiast analiza rytmu serca i osiągnięcie gotowości do wyładowania w przypadku wskazań do defibrylacji w trybie AED trwa mniej niż czternaście sekund (na zasilaniu z akumulatora). Kolejną zaletą, o której warto wspomnieć, jest wskaźnik kontaktu z ciałem pacjenta, który natychmiast dostarcza informacji zwrotnych na temat przylegania elektrod lub łyżek.
Leczenie bez zbędnej zwłoki
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w najbardziej zaawansowane funkcje monitorowania i technologię defibrylacji, które sprawdziły się już w innych naszych monitorach/defibrylatorach manualnych i AED. Zastosowana w nim terapia impulsem dwufazowym SMART pozwala dostarczyć wyładowanie w ciągu zaledwie pięciu sekund, natomiast analiza rytmu serca i osiągnięcie gotowości do wyładowania w przypadku wskazań do defibrylacji w trybie AED trwa mniej niż czternaście sekund (na zasilaniu z akumulatora). Kolejną zaletą, o której warto wspomnieć, jest wskaźnik kontaktu z ciałem pacjenta, który natychmiast dostarcza informacji zwrotnych na temat przylegania elektrod lub łyżek.
Leczenie bez zbędnej zwłoki
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w najbardziej zaawansowane funkcje monitorowania i technologię defibrylacji, które sprawdziły się już w innych naszych monitorach/defibrylatorach manualnych i AED. Zastosowana w nim terapia impulsem dwufazowym SMART pozwala dostarczyć wyładowanie w ciągu zaledwie pięciu sekund, natomiast analiza rytmu serca i osiągnięcie gotowości do wyładowania w przypadku wskazań do defibrylacji w trybie AED trwa mniej niż czternaście sekund (na zasilaniu z akumulatora). Kolejną zaletą, o której warto wspomnieć, jest wskaźnik kontaktu z ciałem pacjenta, który natychmiast dostarcza informacji zwrotnych na temat przylegania elektrod lub łyżek.
Nieustanne udoskonalanie rozwiązań
Konsolidaja danych
W celu udokumentowania zdarzenia oraz jego analizy na potrzeby ciągłego podnoszenia jakości opieki można skorzystać ze szczegółowych raportów zapisanych w chmurze IntelliSpace Connect.
Konsolidaja danych
W celu udokumentowania zdarzenia oraz jego analizy na potrzeby ciągłego podnoszenia jakości opieki można skorzystać ze szczegółowych raportów zapisanych w chmurze IntelliSpace Connect.
Konsolidaja danych
W celu udokumentowania zdarzenia oraz jego analizy na potrzeby ciągłego podnoszenia jakości opieki można skorzystać ze szczegółowych raportów zapisanych w chmurze IntelliSpace Connect.
To uniwersalne urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów saturacji (SpO₂), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NBP), kapnografii (EtCO₂), temperatury i innych. Wyposażone w innowacyjne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych, pomaga w szybkim triażu pacjentów i określeniu najlepszego sposobu postępowania.
Dokładna ocena
To uniwersalne urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów saturacji (SpO₂), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NBP), kapnografii (EtCO₂), temperatury i innych. Wyposażone w innowacyjne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych, pomaga w szybkim triażu pacjentów i określeniu najlepszego sposobu postępowania.
Dokładna ocena
To uniwersalne urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów saturacji (SpO₂), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NBP), kapnografii (EtCO₂), temperatury i innych. Wyposażone w innowacyjne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych, pomaga w szybkim triażu pacjentów i określeniu najlepszego sposobu postępowania.
To uniwersalne urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów saturacji (SpO₂), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NBP), kapnografii (EtCO₂), temperatury i innych. Wyposażone w innowacyjne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych, pomaga w szybkim triażu pacjentów i określeniu najlepszego sposobu postępowania.
Dorośli, niemowlęta, dzieci
Pewne leczenie
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pozwala łatwo i szybko zmienić kategorię pacjenta z osoby dorosłej na niemowlę/dziecko — wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. W opcjonalnym trybie AED urządzenie automatycznie analizuje rytm serca i decyduje, czy dostarczenie wyładowania jest wskazane.
Pewne leczenie
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pozwala łatwo i szybko zmienić kategorię pacjenta z osoby dorosłej na niemowlę/dziecko — wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. W opcjonalnym trybie AED urządzenie automatycznie analizuje rytm serca i decyduje, czy dostarczenie wyładowania jest wskazane.
Pewne leczenie
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pozwala łatwo i szybko zmienić kategorię pacjenta z osoby dorosłej na niemowlę/dziecko — wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. W opcjonalnym trybie AED urządzenie automatycznie analizuje rytm serca i decyduje, czy dostarczenie wyładowania jest wskazane.
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pozwala łatwo i szybko zmienić kategorię pacjenta z osoby dorosłej na niemowlę/dziecko — wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. W opcjonalnym trybie AED urządzenie automatycznie analizuje rytm serca i decyduje, czy dostarczenie wyładowania jest wskazane.
Platforma oparta na chmurze
Bezproblemowa łączność
Monitor/defibrylator zapewnia bezpieczne przesłanie parametrów życiowych pacjenta do chmury IntelliSpace Connect oraz bezproblemowe połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w celu szybkiego zapisania danych. Wewnętrzna pamięć umożliwia przejrzenie danych oraz rozliczenie kosztów po zdarzeniu, pomagając w podnoszeniu jakości oraz skuteczności działań.
Bezproblemowa łączność
Monitor/defibrylator zapewnia bezpieczne przesłanie parametrów życiowych pacjenta do chmury IntelliSpace Connect oraz bezproblemowe połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w celu szybkiego zapisania danych. Wewnętrzna pamięć umożliwia przejrzenie danych oraz rozliczenie kosztów po zdarzeniu, pomagając w podnoszeniu jakości oraz skuteczności działań.
Bezproblemowa łączność
Monitor/defibrylator zapewnia bezpieczne przesłanie parametrów życiowych pacjenta do chmury IntelliSpace Connect oraz bezproblemowe połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w celu szybkiego zapisania danych. Wewnętrzna pamięć umożliwia przejrzenie danych oraz rozliczenie kosztów po zdarzeniu, pomagając w podnoszeniu jakości oraz skuteczności działań.
Monitor/defibrylator zapewnia bezpieczne przesłanie parametrów życiowych pacjenta do chmury IntelliSpace Connect oraz bezproblemowe połączenie z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w celu szybkiego zapisania danych. Wewnętrzna pamięć umożliwia przejrzenie danych oraz rozliczenie kosztów po zdarzeniu, pomagając w podnoszeniu jakości oraz skuteczności działań.
3 tryby, 1 urządzenie
Dwa defibrylatory w jednym urządzeniu
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się dosłownie każda sekunda. Dzięki opcjonalnemu trybowi AED monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pomaga osobom udzielającym pomocy oraz personelowi medycznemu przeszkolonym w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) w dostarczeniu ratującego życie wyładowania, a emitowane komunikaty głosowe i tekstowe prowadzą użytkownika przez cały proces defibrylacji.
Dwa defibrylatory w jednym urządzeniu
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się dosłownie każda sekunda. Dzięki opcjonalnemu trybowi AED monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pomaga osobom udzielającym pomocy oraz personelowi medycznemu przeszkolonym w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) w dostarczeniu ratującego życie wyładowania, a emitowane komunikaty głosowe i tekstowe prowadzą użytkownika przez cały proces defibrylacji.
Dwa defibrylatory w jednym urządzeniu
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się dosłownie każda sekunda. Dzięki opcjonalnemu trybowi AED monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pomaga osobom udzielającym pomocy oraz personelowi medycznemu przeszkolonym w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) w dostarczeniu ratującego życie wyładowania, a emitowane komunikaty głosowe i tekstowe prowadzą użytkownika przez cały proces defibrylacji.
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się dosłownie każda sekunda. Dzięki opcjonalnemu trybowi AED monitor/defibrylator HeartStart Intrepid pomaga osobom udzielającym pomocy oraz personelowi medycznemu przeszkolonym w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) w dostarczeniu ratującego życie wyładowania, a emitowane komunikaty głosowe i tekstowe prowadzą użytkownika przez cały proces defibrylacji.
InelliSpace Connect
Możliwości, jakie zapewnia wymiana danych
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umożliwia udostępnianie najważniejszych danych pacjenta z całego zdarzenia. Dane zapisane w chmurze pozwalają aktualizować raporty z leczenia pacjenta o pełną dokumentację ze zdarzenia i umożliwiają precyzyjne rozliczanie kosztów. Rozwiązanie IntelliSpace Connect zawiera również raporty z analizy zdarzeń, np. dotyczące prowadzonej RKO, zapewniające ciągłe podnoszenie jakości opieki.
Możliwości, jakie zapewnia wymiana danych
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umożliwia udostępnianie najważniejszych danych pacjenta z całego zdarzenia. Dane zapisane w chmurze pozwalają aktualizować raporty z leczenia pacjenta o pełną dokumentację ze zdarzenia i umożliwiają precyzyjne rozliczanie kosztów. Rozwiązanie IntelliSpace Connect zawiera również raporty z analizy zdarzeń, np. dotyczące prowadzonej RKO, zapewniające ciągłe podnoszenie jakości opieki.
Możliwości, jakie zapewnia wymiana danych
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umożliwia udostępnianie najważniejszych danych pacjenta z całego zdarzenia. Dane zapisane w chmurze pozwalają aktualizować raporty z leczenia pacjenta o pełną dokumentację ze zdarzenia i umożliwiają precyzyjne rozliczanie kosztów. Rozwiązanie IntelliSpace Connect zawiera również raporty z analizy zdarzeń, np. dotyczące prowadzonej RKO, zapewniające ciągłe podnoszenie jakości opieki.
Integracja danych
Łatwe prowadzenie dokumentacji
Monitor/defibrylator Philips HeartStart Intrepid umożliwia przesyłanie wartości parametrów życiowych, w tym 12-odprowadzeniowych zapisów EKG z miejsca zdarzenia lub ambulansu bezpośrednio do chmury IntelliSpace Connect przez sieć Wi-Fi lub komórkową. Bezpieczny, oparty na roli dostęp do danych pacjentów pozwala na ich przeglądanie z poziomu większości popularnych przeglądarek.
Łatwe prowadzenie dokumentacji
Monitor/defibrylator Philips HeartStart Intrepid umożliwia przesyłanie wartości parametrów życiowych, w tym 12-odprowadzeniowych zapisów EKG z miejsca zdarzenia lub ambulansu bezpośrednio do chmury IntelliSpace Connect przez sieć Wi-Fi lub komórkową. Bezpieczny, oparty na roli dostęp do danych pacjentów pozwala na ich przeglądanie z poziomu większości popularnych przeglądarek.
Łatwe prowadzenie dokumentacji
Monitor/defibrylator Philips HeartStart Intrepid umożliwia przesyłanie wartości parametrów życiowych, w tym 12-odprowadzeniowych zapisów EKG z miejsca zdarzenia lub ambulansu bezpośrednio do chmury IntelliSpace Connect przez sieć Wi-Fi lub komórkową. Bezpieczny, oparty na roli dostęp do danych pacjentów pozwala na ich przeglądanie z poziomu większości popularnych przeglądarek.
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w pełen zestaw pomiarów parametrów życiowych pozwalających osobom udzielającym pomocy na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych nawet podczas najtrudniejszych zdarzeń. W przypadku monitorowania pacjenta w pracowni hemodynamiki można wybrać zapis EKG z 3, 5 lub 12 odprowadzeń z zaawansowaną diagnostyką STEMI. Dostępna wyłącznie w urządzeniach firmy Philips funkcja doradcza w przypadku pacjentów z podejrzeniem TBI pomaga z pomocą wizualnych wskazówek w rozpoznawaniu hipoksji, hipotensji i wywołanej hiperwentylacją hipokapnii.
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w pełen zestaw pomiarów parametrów życiowych pozwalających osobom udzielającym pomocy na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych nawet podczas najtrudniejszych zdarzeń. W przypadku monitorowania pacjenta w pracowni hemodynamiki można wybrać zapis EKG z 3, 5 lub 12 odprowadzeń z zaawansowaną diagnostyką STEMI. Dostępna wyłącznie w urządzeniach firmy Philips funkcja doradcza w przypadku pacjentów z podejrzeniem TBI pomaga z pomocą wizualnych wskazówek w rozpoznawaniu hipoksji, hipotensji i wywołanej hiperwentylacją hipokapnii.
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w pełen zestaw pomiarów parametrów życiowych pozwalających osobom udzielającym pomocy na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych nawet podczas najtrudniejszych zdarzeń. W przypadku monitorowania pacjenta w pracowni hemodynamiki można wybrać zapis EKG z 3, 5 lub 12 odprowadzeń z zaawansowaną diagnostyką STEMI. Dostępna wyłącznie w urządzeniach firmy Philips funkcja doradcza w przypadku pacjentów z podejrzeniem TBI pomaga z pomocą wizualnych wskazówek w rozpoznawaniu hipoksji, hipotensji i wywołanej hiperwentylacją hipokapnii.
Intuicyjność
Łatwość obsługi
Trudno wyliczyć wszystkie zalety monitora/defibrylatora HeartStart Intrepid. Z całą pewnością należą do nich stosunkowo niewielka waga, możliwość przenoszenia oraz krótki czas nauki obsługi. Intuicyjne przyciski programowe oaz pokrętło nawigacyjne pozwalają szybko poruszać się po menu i ograniczają liczbę ręcznych operacji.
Łatwość obsługi
Trudno wyliczyć wszystkie zalety monitora/defibrylatora HeartStart Intrepid. Z całą pewnością należą do nich stosunkowo niewielka waga, możliwość przenoszenia oraz krótki czas nauki obsługi. Intuicyjne przyciski programowe oaz pokrętło nawigacyjne pozwalają szybko poruszać się po menu i ograniczają liczbę ręcznych operacji.
Łatwość obsługi
Trudno wyliczyć wszystkie zalety monitora/defibrylatora HeartStart Intrepid. Z całą pewnością należą do nich stosunkowo niewielka waga, możliwość przenoszenia oraz krótki czas nauki obsługi. Intuicyjne przyciski programowe oaz pokrętło nawigacyjne pozwalają szybko poruszać się po menu i ograniczają liczbę ręcznych operacji.
Możliwość modernizacji
Łatwość zarządzania
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umieszcza się na bezpiecznej, niezawodnej platformie chmurowej, co eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu, rozbudowy istniejącej infrastruktury lub kosztownego utrzymywania serwerów. Oprogramowanie łatwo się aktualizuje, dzięki czemu korzystanie z najnowszych funkcji przestaje być kłopotliwe. Dodatkowo wszyscy użytkownicy, używając większości popularnych przeglądarek, mogą w bezpieczny i zależny od roli sposób uzyskać dostęp do danych pacjenta pozwalających im na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych.
Łatwość zarządzania
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umieszcza się na bezpiecznej, niezawodnej platformie chmurowej, co eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu, rozbudowy istniejącej infrastruktury lub kosztownego utrzymywania serwerów. Oprogramowanie łatwo się aktualizuje, dzięki czemu korzystanie z najnowszych funkcji przestaje być kłopotliwe. Dodatkowo wszyscy użytkownicy, używając większości popularnych przeglądarek, mogą w bezpieczny i zależny od roli sposób uzyskać dostęp do danych pacjenta pozwalających im na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych.
Łatwość zarządzania
Rozwiązanie IntelliSpace Connect umieszcza się na bezpiecznej, niezawodnej platformie chmurowej, co eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu, rozbudowy istniejącej infrastruktury lub kosztownego utrzymywania serwerów. Oprogramowanie łatwo się aktualizuje, dzięki czemu korzystanie z najnowszych funkcji przestaje być kłopotliwe. Dodatkowo wszyscy użytkownicy, używając większości popularnych przeglądarek, mogą w bezpieczny i zależny od roli sposób uzyskać dostęp do danych pacjenta pozwalających im na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych.
Kompleksowe rozwiązanie
Monitorowanie i leczenie w jednym urządzeniu
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid z rozwiązaniem IntelliSpace Connect to połączenie zaawansowanych pomiarów parametrów życiowych i światowej klasy technologii defibrylacji w wytrzymałym i niezawodnym urządzeniu, tak doskonale przygotowanym na wyzwanie, jakim jest ratowanie ludzkiego życia — zarówno w trakcie działań wyjazdowych, jak i w szpitalu. Dodatkowo wyposażono je w rozwiązania, które upraszczają przebieg pracy, przyspieszają przekazywanie danych i dokumentowanie zdarzeń.
Monitorowanie i leczenie w jednym urządzeniu
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid z rozwiązaniem IntelliSpace Connect to połączenie zaawansowanych pomiarów parametrów życiowych i światowej klasy technologii defibrylacji w wytrzymałym i niezawodnym urządzeniu, tak doskonale przygotowanym na wyzwanie, jakim jest ratowanie ludzkiego życia — zarówno w trakcie działań wyjazdowych, jak i w szpitalu. Dodatkowo wyposażono je w rozwiązania, które upraszczają przebieg pracy, przyspieszają przekazywanie danych i dokumentowanie zdarzeń.
Monitorowanie i leczenie w jednym urządzeniu
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid z rozwiązaniem IntelliSpace Connect to połączenie zaawansowanych pomiarów parametrów życiowych i światowej klasy technologii defibrylacji w wytrzymałym i niezawodnym urządzeniu, tak doskonale przygotowanym na wyzwanie, jakim jest ratowanie ludzkiego życia — zarówno w trakcie działań wyjazdowych, jak i w szpitalu. Dodatkowo wyposażono je w rozwiązania, które upraszczają przebieg pracy, przyspieszają przekazywanie danych i dokumentowanie zdarzeń.
Zaawansowana defibrylacja
Leczenie bez zbędnej zwłoki
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w najbardziej zaawansowane funkcje monitorowania i technologię defibrylacji, które sprawdziły się już w innych naszych monitorach/defibrylatorach manualnych i AED. Zastosowana w nim terapia impulsem dwufazowym SMART pozwala dostarczyć wyładowanie w ciągu zaledwie pięciu sekund, natomiast analiza rytmu serca i osiągnięcie gotowości do wyładowania w przypadku wskazań do defibrylacji w trybie AED trwa mniej niż czternaście sekund (na zasilaniu z akumulatora). Kolejną zaletą, o której warto wspomnieć, jest wskaźnik kontaktu z ciałem pacjenta, który natychmiast dostarcza informacji zwrotnych na temat przylegania elektrod lub łyżek.
Leczenie bez zbędnej zwłoki
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w najbardziej zaawansowane funkcje monitorowania i technologię defibrylacji, które sprawdziły się już w innych naszych monitorach/defibrylatorach manualnych i AED. Zastosowana w nim terapia impulsem dwufazowym SMART pozwala dostarczyć wyładowanie w ciągu zaledwie pięciu sekund, natomiast analiza rytmu serca i osiągnięcie gotowości do wyładowania w przypadku wskazań do defibrylacji w trybie AED trwa mniej niż czternaście sekund (na zasilaniu z akumulatora). Kolejną zaletą, o której warto wspomnieć, jest wskaźnik kontaktu z ciałem pacjenta, który natychmiast dostarcza informacji zwrotnych na temat przylegania elektrod lub łyżek.
Leczenie bez zbędnej zwłoki
Monitor/defibrylator HeartStart Intrepid został wyposażony w najbardziej zaawansowane funkcje monitorowania i technologię defibrylacji, które sprawdziły się już w innych naszych monitorach/defibrylatorach manualnych i AED. Zastosowana w nim terapia impulsem dwufazowym SMART pozwala dostarczyć wyładowanie w ciągu zaledwie pięciu sekund, natomiast analiza rytmu serca i osiągnięcie gotowości do wyładowania w przypadku wskazań do defibrylacji w trybie AED trwa mniej niż czternaście sekund (na zasilaniu z akumulatora). Kolejną zaletą, o której warto wspomnieć, jest wskaźnik kontaktu z ciałem pacjenta, który natychmiast dostarcza informacji zwrotnych na temat przylegania elektrod lub łyżek.
Nieustanne udoskonalanie rozwiązań
Konsolidaja danych
W celu udokumentowania zdarzenia oraz jego analizy na potrzeby ciągłego podnoszenia jakości opieki można skorzystać ze szczegółowych raportów zapisanych w chmurze IntelliSpace Connect.
Konsolidaja danych
W celu udokumentowania zdarzenia oraz jego analizy na potrzeby ciągłego podnoszenia jakości opieki można skorzystać ze szczegółowych raportów zapisanych w chmurze IntelliSpace Connect.
Konsolidaja danych
W celu udokumentowania zdarzenia oraz jego analizy na potrzeby ciągłego podnoszenia jakości opieki można skorzystać ze szczegółowych raportów zapisanych w chmurze IntelliSpace Connect.
Niektóre funkcje mogą być niedostępne w określonych regionach. Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel firmy Philips.
*Przybliżona masa z uwzględnieniem elektrod, kabla, akumulatora i jednej całej rolki papieru
**W temperaturze 20⁰C energia nowego, całkowicie naładowanego akumulatora wystarcza na co najmniej pięć godzin monitorowania (ciągły pomiar EKG, EtCO₂, SpO₂ i temperatury oraz pomiar ciśnienia NBP co 15 minut) oraz wykonanie 20 pełnych cykli ładowania/wyładowań z maksymalną energią).
Może być niedostępny w niektórych krajach. Niedostępny w sprzedaży na terenie USA. Dostępność produktów znajdujących się w ofercie firmy Philips należy sprawdzić u jej lokalnego przedstawiciela.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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