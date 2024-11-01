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X5-1

Głowica xMATRIX z technologią kryształów PureWave

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Więcej informacji o głowicy X5-1 xMATRIX firmy Philips z technologią kryształów PureWave w tabeli danych technicznych poniżej.

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Cechy
Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave
Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040
Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz
  • Technologia: xMATRIX, PureWave
  • Liczba elementów: 3040
  • Zakres częstotliwości: 5–1 MHz
Zobacz wszystkie cechy
Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave

Technologia: xMATRIX, PureWave
Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040

Liczba elementów: 3040
Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Zakres częstotliwości: 5–1 MHz

Specyfikacja

Specifications
Specifications
Technology
  • xMATRIX, PureWave
Number of elements
  • 3040
Frequency range
  • 5–1 MHz
Array Type
  • Sektorowa, sektorowa objętościowa
Aperture
  • Firmy Philips
Field of view
  • 90°
Volume of field of view
  • 98°× 98°
Modes
  • 2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, xPlane, Live 3D, Live 3D Color, Harmonic Imaging, Advanced XRES, 2D/Live 3D LVO, iRotate i xPLANE
Applications
  • Badania kardiologiczne dorosłych/dzieci, naczyń jamy brzusznej, dopplerowskie przezczaszkowe (TCD)
Biopsy capable
  • Nie
Image Fusion Navigation capable
  • Nie
Physical dimensions
  • 9,2 cm × 3,9 cm × 2,9 cm (D × S × G)
Specifications
Specifications
Technology
  • xMATRIX, PureWave
Number of elements
  • 3040
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specifications
Specifications
Technology
  • xMATRIX, PureWave
Number of elements
  • 3040
Frequency range
  • 5–1 MHz
Array Type
  • Sektorowa, sektorowa objętościowa
Aperture
  • Firmy Philips
Field of view
  • 90°
Volume of field of view
  • 98°× 98°
Modes
  • 2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, xPlane, Live 3D, Live 3D Color, Harmonic Imaging, Advanced XRES, 2D/Live 3D LVO, iRotate i xPLANE
Applications
  • Badania kardiologiczne dorosłych/dzieci, naczyń jamy brzusznej, dopplerowskie przezczaszkowe (TCD)
Biopsy capable
  • Nie
Image Fusion Navigation capable
  • Nie
Physical dimensions
  • 9,2 cm × 3,9 cm × 2,9 cm (D × S × G)

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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