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Recording Paper box of 20 rolls, monitoring, thermal

Rolka

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Papier chemiczny/termiczny, bez nagłówka, bez siatki

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Specyfikacja

Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • Papier
Rozmiar papieru
  • 58,7 mm × 25 m
Typ produktu
  • Rolka
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Masa opakowania
  • 0,48 kg
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Jednostka opakowania
  • 20 rolek w opakowaniu
Posiada certyfikat CE
  • nie dotyczy
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Bez bisfenolu A
  • Bez bisfenolu A i bisfenolu S
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 863301, 863310, 863365, 863300, 863320, 863303, 863311, 863366, 863302, 863321, 863304, 863322, 863277, 863278, 863279, 863283, 863360, 863359, 863380
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • Papier
Rozmiar papieru
  • 58,7 mm × 25 m
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 863301, 863310, 863365, 863300, 863320, 863303, 863311, 863366, 863302, 863321, 863304, 863322, 863277, 863278, 863279, 863283, 863360, 863359, 863380
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Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • Papier
Rozmiar papieru
  • 58,7 mm × 25 m
Typ produktu
  • Rolka
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Masa opakowania
  • 0,48 kg
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Jednostka opakowania
  • 20 rolek w opakowaniu
Posiada certyfikat CE
  • nie dotyczy
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Bez bisfenolu A
  • Bez bisfenolu A i bisfenolu S
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 863301, 863310, 863365, 863300, 863320, 863303, 863311, 863366, 863302, 863321, 863304, 863322, 863277, 863278, 863279, 863283, 863360, 863359, 863380
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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