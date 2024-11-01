Do stosowania u jednego pacjenta. Dla noworodków o masie ciała 1–5 kg. Preferowane miejsce zamocowania: stopa. Alternatywne miejsce zamocowania: dłoń lub nadgarstek. Przeznaczone do stosowania z czujnikiem SpO2, numer kat. 989803161991.
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|Jednostka miary
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Do użytku ze sprzętem firmy Philips
|
|Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
|
|Sterylny lub niesterylny
|
|Brak zawartości lateksu
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|Masa opakowania
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Jednostka miary
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Jednostka miary
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Do użytku ze sprzętem firmy Philips
|
|Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
|
|Sterylny lub niesterylny
|
|Brak zawartości lateksu
|
|Masa opakowania
|
|Posiada certyfikat CE
|
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