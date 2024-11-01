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Neonatal SpO2 Grips (20)

Monitorowanie pacjenta w środowisku MR

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Do stosowania u jednego pacjenta. Dla noworodków o masie ciała 1–5 kg. Preferowane miejsce zamocowania: stopa. Alternatywne miejsce zamocowania: dłoń lub nadgarstek. Przeznaczone do stosowania z czujnikiem SpO2, numer kat. 989803161991.

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Specyfikacja

Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
  • 20 szt. w pudełku
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Jednorazowy
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Noworodki
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • System monitorowania pacjenta w środowisku MR Expression MR400 (866185)
  • System monitorowania pacjenta w środowisku MR Expression MR200 (866120)
  • Monitor pacjenta Essential do stosowania w środowisku MR (865353)
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
  • 989803161991
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Masa opakowania
  • 0,212 kg
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
  • 20 szt. w pudełku
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Jednorazowy
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Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
  • 20 szt. w pudełku
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Jednorazowy
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Noworodki
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • System monitorowania pacjenta w środowisku MR Expression MR400 (866185)
  • System monitorowania pacjenta w środowisku MR Expression MR200 (866120)
  • Monitor pacjenta Essential do stosowania w środowisku MR (865353)
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
  • 989803161991
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Masa opakowania
  • 0,212 kg
Posiada certyfikat CE
  • Tak
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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