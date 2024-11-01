Wcześniej określane jako standardowa elektroda CV Quadtrode. 25 szt. w pudełku. Zalecane do używania wraz z kablem EKG, nr kat. 989803193721, 989803193751, 989803176381, 989803170121, 989803152351, 989803185471 lub 989803185451.
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
|Jednostka miary
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Zastępuje produkt
|
|Do użytku ze sprzętem firmy Philips
|
|Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
|
|Sterylny lub niesterylny
|
|Masa opakowania
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Jednostka miary
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Jednostka miary
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Zastępuje produkt
|
|Do użytku ze sprzętem firmy Philips
|
|Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
|
|Sterylny lub niesterylny
|
|Masa opakowania
|
|Posiada certyfikat CE
|
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.
Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?