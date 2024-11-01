Papier chemiczny/termiczny, bez nagłówka, czerwona siatka
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|Kategoria produktu
|
|Rozmiar papieru
|
|Typ produktu
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Brak zawartości lateksu
|
|Sterylny lub niesterylny
|
|Masa opakowania
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Jednostka opakowania
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym firmy Philips
|
|Bez bisfenolu A
|
|Kategoria produktu
|
|Rozmiar papieru
|
|Kategoria produktu
|
|Rozmiar papieru
|
|Typ produktu
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Brak zawartości lateksu
|
|Sterylny lub niesterylny
|
|Masa opakowania
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Jednostka opakowania
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym firmy Philips
|
|Bez bisfenolu A
|
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