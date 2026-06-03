Bezklejowy czujnik opaskowy M1134A firmy Philips przeznaczony do wykonywania pomiarów pulsoksymetrycznych u jednego pacjenta opracowano z myślą o ochronie wrażliwej skóry przy jednoczesnej gwarancji sygnału o wysokiej jakości. Czujnik zakłada się na stopę lub dłoń u noworodków o masie ciała poniżej 3 kg, paluch lub kciuk u dzieci o masie ciała mieszczącej się w przedziale 10–20 kg lub na palec u ręki u osób dorosłych o masie ciała powyżej 40 kg.