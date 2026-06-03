Do stosowania na ciele pacjenta
Dla noworodków, dzieci i dorosłych
Zalecana waga pacjenta
<3 kg; 10–20 kg; >40 kg
Zastępuje produkt
M1134A
Długość kabla
90 cm
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Sterylny lub niesterylny
Niesterylny
Brak zawartości lateksu
Tak
Minimalny okres przydatności do użytku
Brak
Zgodność z kablami łączącymi
M1943A; M1943AL
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Do stosowania u jednego pacjenta
Miejsce zamocowania
Na palec dłoni (dorośli); na paluch/kciuk (dzieci); na stopę/dłoń (noworodki)